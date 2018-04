Crisis en la cofradía del Perdón al dimitir la mitad de los seises

Tras más de medio siglo de andadura, la cofradía del Santo Cristo del Perdón se ha visto sacudida por discrepancias internas que han llevado a la mitad de sus seises a dimitir. La crisis hunde sus raíces en la forma de gestionar la actividad cofrade y en la idoneidad de algunos de los gastos que se han efectuado, por ejemplo, para realizar un exposición que costó, según los detractores, 1.500 euros a una entidad que ya está sufragando un crédito. Los seises que han presentado su dimisión consideran que el abad no les tiene en cuenta, «que sólo quiere que digamos amén a sus proyectos, pero sin valorar ninguna de las propuestas que formulamos nosotros.

Nos parece que entre varios quieren convertir a la cofradía en su patio de recreo y pedimos más democracia interna», señalaron. Aseguran que no quieren que se rompa una cofradía tan emblemática, «por eso no nos plantamos antes de las procesiones de Semana Santa y se logró que fueran un éxito», pero quieren que se ponga freno «al mal ambiente que se está generando por criticar a los que tenemos ideas diferentes». De momento han dimitido los seises de tres de los cuatro pasos (La Virgen de la Paz, la Condena de Cristo y del Cristo del Perdón, que es la imagen titular), además de los seises secretario, vicesecretario, contador, de banda y tesorero. Paralelamente, varios grupos de braceros están recogiendo firmas para promover una junta extraordinaria donde se explique la situación y ver si puede aún reconducirse por el bien de la cofradía. Según los estatutos, se necesitan 150 firmas para convocarla de los hermanos mayores de 16 años y que estén al corriente de pago de la cuota. Piden que hasta entonces no se acepten las dimisiones, que alcanzan a 8 de los 18 seises (uno de ellos el abad) del Perdón, fundada en 1965.