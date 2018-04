Cs activa a tuiteros de fuera de León para manipular la encuesta de Ordoño

álvaro caballero | león

A última hora de la noche del lunes aparecían apenas 246 votos. Nada raro en una encuesta de las que posibilita Twitter. «En los próximos días el Ayuntamiento de #leonesp tendrá que elegir el futuro de Ordoño II, ¿qué prefiere?», se exponía en el perfil de la red social del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez. Como respuestas se abrían sólo dos: «que siga como está» o «peatón, residente y bici». Por entonces, el sí a la peatonalización de la céntrica avenida ganaba con un 74% a los partidarios de mantener el vial en sus actuales condiciones. Pero ayer por la mañana, el resultado cambió. De repente, después de que la portavoz de Ciudadanos en León, Gemma Villarroel, se defendiera del último ataque de los socialistas, a las 23.53 horas, para hacer valer su bloqueo a la peatonalización, aparecieron 131 votos que acabaron por casi nivelar la consulta. Entre los participantes, que se desvelaron a sí mismos con la acción de retuitear el mensaje original, aparecen varios representantes de la formación naranja de fuera de León: las portavoces se los ayuntamientos de Burgos, Huelva y Badajos, el secretario y la coordinadora de Siero y el perfil oficial de la formación en Palencia. Sin identificar surgen al menos un puñado de trolls: tuiters de gente sin fotografía ni icono particular, sin seguidores y con sólo una cuenta a la que siguen: la del líder socialista leonés en la que se fija la encuesta.

Pese a que la votación es secreta, dos de ellos se descubren sin necesidad de que nadie les consulte. El tuiter de Ciudadanos Palencia, en lugar de pinchar en la opción acorde a las tesis de sus compañeros, contesta con un mensaje en el que deja meridiano el sentido de su voto: «Opción 1: Que siga como está». En respuesta, tras citar a la portavoz del PSOE en el consistorio palentino, Miriam Andrés, Diez salda con ironía la participación naranja: «Una pena que representantes políticos de otras ciudades en vez de dedicarse a defender los intereses de sus vecinos y preocuparse por sus problemas locales se dediquen a ser ‘bots’. Luego que si la posverdad y las fake news».

No hubo réplica. Sí entró la portavoz de Ciudadanos de Burgos. Tras apuntar Diez que el PSOE de León no participa en encuestas que no le atañen, Gloria Bañeres , contesta: «¿Quién decide lo que nos atañe, tú?». Pese a la participación, ayer se cerró la encuesta con un 51% a favor de la peatonalización.