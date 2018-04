Cs denuncia 'selección de pacientes' en Urgencias de Pediatría de José Aguado

El procurador leonés de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, ha presentado un escrito a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para averiguar los motivos del rechazo a la atención a pequeños de zonas rurales en el Punto de Atención Continuada de la capital leonesa, donde se asisten las urgencias. El parlamentario autonómico se hace eco de una queja presentada por una paciente de Villablino, que durante la pasada Semana Santa acudió al servicio de Urgencias de Pediatría del Centro de Salud de José Aguado en León, donde se le tomaron datos y no le atendieron por no pertenecer al área de salud urbana de la capital leonesa, derivándole al Complejo Asistencial.

La situación se hizo oficial con la colocación de carteles sin membrete ni sello oficial con el siguiente texto: 'Información al usuario. En el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud José Aguado serán atendidos los pacientes cuyo pediatra pertenezca a la zona urbana de León,San Andrés del Rabanedo, Armunia y Trobajo. Los niños que tengan pediatra en zonas rurales deberán ser atendidos en el punto de atención continuada de su zona básica de salud'.

“Nos consta que no todos los pediatras obran de la misma forma, ya que algunos atienden a los pacientes, independientemente de su procedencia”, matizó Mitadiel. “El de José Aguado es el único Punto de Atención Continuada de Pediatría en León, a excepción del Hospital. Parece un contrasentido la selección de pacientes que satura las urgencias hospitalarias con procesos que pueden ser atendidos fuera de éste”, comentó antes de añadir que “parece también un contrasentido que puedas ser atendido en cualquier punto de Atención Continuada del Servicio Nacional de Salud a excepción del de José Aguado si no perteneces a un centro de salud urbano del área de León, por lo que no parece procedente negar la asistencia”.