Cs se enroca en paralizar el presupuesto pese a que Hacienda permite aprobarlo

álvaro caballero | león

Ni con el informe de la Secretaría General, ni con la ratificación de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, en la que se traslada al Ayuntamiento de León que «efectivamente se puede proceder a la aprobación inicial del presupuesto, pero no a la definitiva». Ciudadanos se enrocó ayer en la paralización de las cuentas municipales de 2018, con el argumento de que «el hecho de haber realizado una consulta informal vía correo electrónico al Ministerio de Hacienda ayer martes acerca de si se deben enviar las cuentas al Ministerio y tener una respuesta hoy (por ayer) a la una de la tarde demuestra una improvisación por parte del PP». «Nos mantenemos en la misma posición: a la espera del informe oficial de Hacienda para seguir adelante con la aprobación de los presupuestos», zanjó a primera hora de la tarde mediante una nota de prensa la portavoz del grupo, Gemma Villarroel.

La postura contrasta con el criterio fijado el pasado viernes, después de la comisión informativa de Hacienda. «Nuestra responsabilidad es no dejar a la ciudad sin presupuestos y sin las soluciones que necesita y demanda. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y, después de negociar duramente, pudimos alcanzar un acuerdo. No seremos nosotros quienes paralicemos las mejoras que esta ciudad necesita y menos tras las sugerencias de la propia Secretaría General de este Ayuntamiento», apuntó entonces Villarroel en un tuit, aunque cuatro días después cambió, ante el informe en el sentido opuesto firmado por el interventor municipal.

No se movió ayer Villarroel de su sitio, ni siquiera tras conocer la comunicación del Ministerio de Hacienda, que respaldaba a la Secretaría General, y permitía que en los próximos días se convocara un nuevo Pleno para aprobar de manera inicial el presupuesto del Ayuntamiento de León. Pese a que desde el PP se le trasladó el correo electrónico acreditativo del criterio ministerial, con la intención de acelerar la sesión plenaria, Villarroel cuestionó que «la respuesta llegue después de la celebración del propio Pleno, donde se retira la aprobación inicial de los presupuestos del orden día», lo que «no puede reflejar mayor nivel de desorden por parte del equipo de gobierno».

Ante este bloqueo, el PP descartó ayer por la tarde continuar con su intención de convocar el Pleno. No lo hará hasta que llegue la respuesta del Ministerio de Hacienda, que «tiene un plazo de 10 días para emitirlo», como consta en el informe de la Secretaría General. El juicio ministerial debe pronunciarse sobre el incumplimiento o no del plan de ajuste, que es lo que originó la carta enviada desde el departamento de Cristóbal Montoro a finales de noviembre para que el Ayuntamiento de León enviara los presupuestos de 2017 y 2018. No lo hizo entonces, ni dio traslado de la comunicación el PP a los demás los grupos políticos hasta la comisión informativa del pasado viernes, cuando se generó la polémica, debido a que el concejal de Hacienda, Agustín Rajoy, defendió que «no se incumple el plan de ajuste». «Niego la mayor. Tenemos superávit superiores a los incluidos en el plan de ajuste, que marcan el objetivo de estabilidad, y estamos atendiendo la deuda y pagándola por adelantado», expuso el edil, quien avanzó que los técnicos empezaron ayer a enviar la documentación requerida, una vez solucionados los problemas con la plataforma telemática del ministerio. «En 4 ó 5 días deberían contestar», auguró el responsable municipal.