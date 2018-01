Cs esperará a Hacienda para apoyar las cuentas del Ayuntamiento

El grupo municipal de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de León ha anunciado que no apoyará los presupuestos del 2018 hasta que el PP tenga en su poder el dictamen previo y vinculante del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas municipales. El motivo, según ha explicado la formación por medio de un comunicado, son las posibilidades reales de que el Ayuntamiento pueda ser sancionado por un incumplimiento administrativo.



"Es inadmisible que el Partido Popular, partido que gestiona y gobierna este Ayuntamiento, tenga un requerimiento ministerial desde noviembre para enviar los presupuestos y haya hecho caso omiso del mismo", ha afirmado la portavoz de Ciudadanos León, Gemma Villarroel, tras haber confirmado que los informes al respecto de Secretaría General e Intervención son contradictorios.



Villarroel ha calificado "de irresponsable y pésima" la gestión del Partido Popular que, contando con un acuerdo presupuestario firmado con la formación naranja desde el 10 de enero, podía haber enviado las cuentas a Madrid a partir del día siguiente, evitando así la actual incertidumbre económica y la consiguiente inestabilidad política en el Consistorio.



"Ciudadanos León no va a pasar por alto semejante negligencia," ha advertido la portavoz naranja.

Villarroel ha calificado de "deslealtad política" la actuación del equipo de gobierno con Ciudadanos en particular, con el que ha negociado los presupuestos, y con el resto de partidos de la oposición en general, por haber ocultado información sobre el requerimiento ministerial, lo cual retrasa la aprobación de unas cuentas indispensables para poder abordar los problemas de los leoneses.



La representante de Ciudadanos León ha recalcado que su Grupo Municipal trabaja con responsabilidad y transparencia y exige al equipo de gobierno que retire los presupuestos del orden del día del Pleno municipal de mañana miércoles, y que envíe hoy mismo el presupuesto al ministerio para poder aprobar las cuentas municipales de este año conforme al procedimiento adecuado.



"Nosotros hemos hecho nuestro trabajo negociando y mejorando los presupuestos y ahora es el Alcalde el que debe cumplir con el Ministerio de Hacienda y con los leoneses lo antes posible," ha indicado Villarroel.

"Exigimos al Partido Popular que cumpla con sus obligaciones con Hacienda al igual que hacemos todos los ciudadanos," ha concluido la portavoz de C's León.