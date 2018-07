Cs expulsa de sus filas a Fernández y Sadat Maraña

dl | redacción

Ciudadanos emitió ayer un comunicado en el que informó de la decisión de expulsar de la formación a sus dos cargos públicos de León supuestamente implicados en la Operación Enredadera: el concejal en San Andrés del Rabanedo y diputado provincial Juan Carlos Fernández y el asesor del partido en la institución provincial, Sadat Maraña.

La formación naranja detalló en una escueta nota que «resuelve con expulsión del partido» el expediente abierto a Fernández, una vez finalizado el plazo de alegaciones y le exige la entrega de su acta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos y del compromiso asumido en su Carta Ética y Financiera. De la misma manera, añade, Cs resuelve «con expulsión» el expediente abierto al asesor de la Diputación de León, Sadat Maraña.

Precisamente, el presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo, había afirmado el lunes que no tenía ninguna petición de Ciudadanos para actuar sobre el único diputado de la formación, Juan Carlos Fernández, en la institución y sobre el técnico adscrito al grupo, Sadat Maraña, ambos investigados en la Operación Enredadera contra casos de corrupción en la concesión de servicios públicos.

«A nosotros alguien nos tiene que decir que Juan Carlos Fernández ya no pertenece ni representa a Ciudadanos, o en su caso que el propio protagonista renuncie al Grupo ya que si nadie dice nada, además de las declaraciones en prensa, no deja de ser el portavoz de Cs», dijo Martínez Majo.

Tras la detención de Fernández y Maraña en el marco de la Operación Enredadera, Cs pidió al primero que abandonase todos sus cargos y entregase su acta de concejal tanto en el Ayuntamiento de San Andrés y como de diputado provincial bajo la amenaza de expulsión del partido.

Una situación que no se ha producido hasta ayer, que ya el partido desde la dirección de Madrid comunicó la explusión, Juan Carlos Fernández ha mostrado varias veces su intención de no renunciar a sus cargos, por lo que a pesar de la expulsión quedaría como diputado no adscrito y sin derecho a mantener un cargo de confianza en el Palacio de los Guzmanes, puesto que desempeña actualmente Sadat Maraña.