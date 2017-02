Cuentas no ve acreditado que Villalba pagara de más por las casas de Feve

álvaro caballero | león

Pese a «lo sostenido por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal», el Tribunal de Cuentas resuelve que no existió «menoscabo en los fondos públicos» derivado de que Feve, durante la presidencia de Ángel Villalba, abonara «1.770.003 euros por la compra de dos inmuebles» en el entorno de la estación del tren de León. No hay responsabilidad del ex político leonés, según recalca el fallo, puesto que «no ha resultado suficientemente acreditado» que el importe que se pagó por las dos casas fuera excesivo. En contra de las pretensiones de los demandantes, que enarbolaban una tasación de la sociedad estatal Segipsa en la que se valoraban los bienes en apenas 887.564 euros, el consejero de instancia del organismo nacional insiste en que el precio que se desembolsó «no debe ser considerado como fijado de modo unilateral y arbitrario, pues se siguieron procedimientos de valoración técnicos que no se han demostrado incorrectos, se atendió a las necesidades técnicas y jurídicas derivadas del cumplimiento de los desarrollos urbanísticos y los fines de interés público».

El dictamen, contra el que cabe recurso, libera a Villalba de la reclamación de daño por alcance y responsabilidad contable solicitada por la Abogacía del Estado y a la que se había adherido la Fiscalía. El ex presidente de Feve no tendrá que afrontar, como pedían, la devolución de los 882.434,16 euros de diferencia que hay entre lo que se pagó por las casas del entorno de la estación y lo que determinó Segipsa, a posteriori ya, que tendría que haberse abonado por esos bienes, incluidos dentro del proyecto de integración ferroviaria de vía estrecha en la capital leonesa.

Cuentas desmonta todas las reclamaciones, tanto de fondo como relativas al modo de aprobación de la operación de venta, tras cuestionar las diferentes tasaciones presentadas por las partes y dar validez a la elaborada en 2010 para asentar la operación. El tribunal insiste en que «no ha quedado debidamente acreditado en este procedimiento que el valor de mercado de los inmuebles adquiridos por Feve, en diciembre de 2010, fuera notoriamente inferior al que fue abonado a los propietarios particulares de los mismos, más allá de las expectativas de unas ganancias para Adif que no se concretaron, al aplicarse un precio mayor de los inmuebles», en referencia al desarrollo urbanístico del sector de la estación que no se llevó a cabo.

Más allá incluso de estas consideraciones, el ponente del Tribunal de Cuentas hace constar que «en la elaboración de las operaciones realizadas para la adquisición de bienes participaron técnicos, tanto del Ayuntamiento de León, como de Feve, desembocando, finalmente, en la aprobación por unanimidad del consejo de administración de la mercantil pública».

Sin embargo, el ponente no condene en costas a la administración, puesto que alude a «la complejidad del supuesto enjuiciado» y a la «multiplicidad de normas todo rango» para concluir que han existido «serias dudas de hecho y derecho».