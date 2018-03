La Cultural suma un punto en su camino hacia la salvación (0-0)

El equipo culturalista sumó un punto ante el Albacete (0-0) en tierras manchegas que supone un punto para seguir peleando por la permanencia en la Segunda División. Los de De la Barrera salieron al campo con la intención de conseguir algo positivo y lo lograron aunque no es el mejor botín cuándo el cuadro leonés está situado en la zona de descenso y cada vez quedan menos jornadas para el final del campeonato de Liga.



La Cultural jugó su partido pero sin tener grandes ocasiones de gol ni en la primera ni en la segunda parte, al igual que el Albacete que sí llegó con más peligro a la portería de Palatsí, que se convirtió en el héroe del partido gracias a sus magníficas intervenciones.



Los primeros minutos fueron de auténtico dominio local y fruto de la intensidad que imprimían los locales y, también, de tener el fuerte viento a su favor, encerraron al conjunto leonés en su campo.



Fruto de ese control llegó una tímida ocasión de Aridane a los seis minutos que precedió a la que emergió un minuto más tarde, en una doble oportunidad en la que Palatsí evitó con una doble parada que los disparos de Arroyo y Dani Rodríguez obtuvieran la recompensa del gol.



El cuadro de Rubén De la Barrera estaba a total merced del dirigido por Enrique Martín y, a los diecinueve minutos, el francés Jeremie Bela volvió a insistir en un tremendo disparo de volea que no se convirtió en el primer tanto porque el meta Palatsí volvió a sacar una mano prodigiosa para evitarlo.



Reaccionó tímidamente el cuadro visitante y tuvo minutos en los que se aproximó al área defendida por Tomeu Nadal aunque no llegó a concretar nada.



En cambio sí lo hizo Néstor Susaeta -pasada la media hora de juego- tras un recorte a un defensor y sacarse un chut fuerte al palo largo que volvió a sacar el héroe del encuentro: Jorge Palatsí.



Las oportunidades a favor del Albacete fueron innumerables. En el minuto 41 el central Chus Herrero se encontró un balón suelto tras un saque de esquina botado por Susaeta, pero su lanzamiento, a la media vuelta, se marchó rozando el palo izquierdo de la portería visitante.



En la segunda mitad se mantuvo el guion de la primera mitad aunque se pudo ver a una Cultural Leonesa que trató de combinar más para superar las líneas de presión albaceteñas.



Con el paso de los minutos se equilibraron las fuerzas y, curiosamente, la ocasión más clara resultó a favor del cuadro leonés en un saque de esquina tras el cual remató Iza en primera instancia y su chut lo tocó Zuiverloon de espuela, estrellándose el balón en el palo.



Pareció espabilar un cuadro visitante que, en el minuto setenta y siete, volvió a toparse con la madera en un disparo lejano de falta de Iza que tocó Tomeu Nadal antes de que el larguero escupiera el esférico.

Aridane dispuso de la sentencia en el minuto 91 gracias a un disparo dentro del área que sacó Palatsí con las piernas y que, finalmente, dejó el encuentro en tablas.



Tras este resultado, la Cultural seguirá una semana en puestos de descenso mientras que el Albacete, pese a no ganar, suma su sexta jornada sin perder.