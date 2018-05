«Debe haber recursos públicos para evitar que media España se despueble»

a. g. Puente | redacción

Los socialistas celebrarán esta tarde en la capital, a las 19.30 en el Hotel Conde Luna, una asamblea abierta con los PGE 2018 como protagonistas. Una cita con Patxi López y representantes locales y autonómicos para acercarse más a la sociedad.

—¿Aún hay margen para incluir necesidades de León en los Presupuestos Generales del Estado que no han sido tenidas en cuenta?

—El PSOE ha presentado enmiendas por casi 500 millones para la provincia de León; la verdad es que la mayor parte de ellas centradas en políticas y acciones relacionadas con la minería. Depende de la voluntad del Gobierno y de los grupos que apoyan estos presupuestos aceptar esas enmiendas. El problema es que lo que hemos visto en otras ocasiones es que no han aceptado ninguna. La intención del PSOE es que León cuente con más inversiones porque la verdad es que ha habido un recorte brutal de los gobiernos socialistas a los del PP.

—La pervivencia de las térmicas y la quema de carbón autóctono es vital para la economía de las comarcas mineras en León, ¿el PSOE forzará su continuidad, intercederá en su partido por esta energía?

—Aquí lo que hace falta es sentido común. En el mix energético nacional el 15% es de carbón y el 80% de éste llega de otros países. El sentido común dice que es verdad que el mix energético de este país tiene que avanzar más hacia las energías renovables, pero mientras ese tránsito se va produciendo y se siga consumiendo carbón en algunas centrales debiera haber políticas para favorecer el carbón nacional. Y el problema con el Gobierno del PP es que se han recortado absolutamente todas las ayudas. Favorecería el que fuera más limpio el consumo de esta energía, proyectos de investigación con la combustión limpia del carbón con captura de CO2, por cierto que alguno debía estar referenciada en el Bierzo y eso se ha dejado.

—¿Y cómo compatibilizará la apuesta por las energías verdes que preconiza la Federal con la salvaguarda del carbón?

—No es que la energía verde triunfe en la Federal del PSOE, sino que es lo que marca la Unión Europea y es lógico que tendamos a tener más cada vez más una política medioambiental limpia. Y en ese avance hacia una energía ecológica ha de haber fórmulas para diversificar la economía de determinadas zonas que son muy dependientes de la minería del carbón. Debe haber una política con recursos públicos que empiece a instalar otro tipo de industrias diferentes que genere economía y empleo; lo que no se puede es cerrar una cosa sin tener una alternativa. Creo que las dos cosas deben de ir acompañadas.

—Las escalofriantes cifras de descenso de población en provincias como León obligan a imperiosas políticas para frenarlas, ¿por qué no hay acciones más determinantes?

—Fijar población en zonas donde la gente no tiene oportunidades y se va tiene mucho que ver con utilizar recursos públicos para que haya posibilidades para poder quedarse. Eso obliga a que las administraciones públicas pongan en marcha en esas zonas iniciativas empresariales, industriales, de innovación que fijen la población a esos territorios. No vale con decir que la actividad privada no quiere poner en algunas zonas sus empresas; si no quiere, que lo haga la pública. Debería de hacerlo, porque si no efectivamente estamos viendo cómo media España se está despoblando. Y eso es un problema enorme para todos. Esta misma mañana (ayer) Pedro Sánchez comentó en Soria cómo en otros países se hacían políticas para fijar población también en el medio rural. Cuando esto se ha convertido ya en un problema evidente, pues la acción pública tiene que poner medios: utilizar recursos públicos e instalar en esas zonas iniciativas que generen oportunidades y permitan que la gente se quede.

—Las primarias para elegir a candidatos para las autonómicas y grandes alcaldías, ¿revivirán las tensiones vividas en el proceso de elección del líder nacional del PSOE?

—El proceso que tuvimos con las primarias para elegir al secretario general fue dinámico y participativo; es verdad que en algunos momentos fue muy tenso, pero yo creo que esto ya lo hemos pasado. Sánchez ya es el secretario general de los socialistas y todos estamos detrás de él para remar en la misma dirección. Ahora lo haremos de la manera más tranquila y razonable posible. En Castilla y León sólo se presenta Luis Tudanca y va a tener el respaldo del conjunto de la organización no sólo de Castilla y León, sino también del conjunto del PSOE

—¿Cómo ve el papel de Óscar Puente en la Federal? ¿Por qué se ausenta llamativamente de las ejecutivas?

—Tiene claro que por encima de un cargo orgánico está el ser alcalde de Valladolid. Se dedica en cuerpo y alma a serlo y lo está haciendo fracamente bien.

—En el caso del falso máster del procurador leonés Óscar Álvarez, ¿qué debe hacer el PSOE?

—En el tema que me comenta no me quiero meter porque lo desconozco. Debe haber más información y transparencia y será la ejecutiva autonómica quien decida lo que tiene que hacer.