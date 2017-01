Defensa leonesa de Trump

manuel c. cachafeiro | león

«Me sorprendió, porque nunca antes había pasado una cosa así», confiesa a este periódico Gonzalo Presa, leonés y relaciones públicas del Museo de Cera de Madrid desde el año 1988, un día después de protagonizar un incidente con una activista de Femen en la presentación de la última adquisición de la institución, la figura de Donald Trump.

La joven, sin mediar palabra, mostró sus pechos en medio de una sala abarrotada, con la frase ‘Grab them by the balls’ pintada en el torso y ‘Grab patriarchy by the balls’ en la espalda.

«Fue inesperada y tratamos de reaccionar de la mejor manera posible», explica Presa, que fue la persona que acabó reduciendo a la mujer, cazadora en mano, mientras la activista trataba de tocar la figura de cera de Trump y decía en alto ‘Coged el patriarcado por los huevos’.

Trump es la figura número 492 que hace el Museo, el primero del mundo de este tipo en incorporar al controvertido político. Londres lo hizo ayer.

Pese a tantos personajes que hay en el Museo, que casi confunden su mirada con la real, ninguno pudo salir al auxilio del 49 presidente de los Estados Unidos salvo este leonés, protagonista ayer en tertulias de radio y televisión.

La decisión de hacerla se tomó el mismo día que ganó las elecciones presidenciales, en noviembre. Un equipo integrado por escultores, modistos y peluqueros se puso manos a la obra de inmediato. Mucha información se recogió de Internet, como que mide 1,91 y dos centímetros más con zapatos, y también se pidieron datos a su oficina en Nueva York. Como anécdota, según desvela Presa, «la gorra nos la mandó directamente».

Aunque alguien llegó a pensar que se trataba de un montaje, Femen se congratuló del incidente en su cuenta de Twitter por «acabar de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid! Grab patriarchy by the balls».

Hace unos años, los focos de la polémica tuvieron que ver con la retirada de la figura de Iñaki Urdangarín. «Pero eso fue hace mucho tiempo», dice Presa.

En el Museo del paseo de Recoletos también está la figura de Barack Obama y para mayo Presa anuncia la incorporación de Melania, la mujer de Trump. ¿Otra polémica?.