¿Dejar la Iglesia? Razón, en el PSOE

Que poco tiene que hacer esta gente, para dedicarse a cosas de tan poca importancia. Con las necesidades de ayuda que hay en nuestra sociedad para cosas importantes, se postulan para ayudar a salir de la Iglesia. Desde siempre, el que quiere practica la religión , y el que quiere se queda en casa; pero no creo que necesite ayuda, como no sea un idiota supino como estos asesores en este sentido.Debería darles bochorno llamarse socialistas con unos principios de tan corto alcance ; pues en el Socialismo , no entra dedicarse a renegar de la religión , ya que hay destacados Socialistas de mucha tradición religiosa.Que conste que un servidor, es muy partidario de la libertad religiosa,y que cada uno piense por él.Y manifiesto, que he luchado mucho por que así sea, desde un partido de mucha tradición y antiguedad democrática.