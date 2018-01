Demasiado peso en la mochila

miguel ángel zamora | león

A Carlos Fernández le pilló la Operación Malaya haciendo el Camino de Santiago. El azote de Julián Muñoz en el Ayuntamiento de Marbella (él lo niega siempre, dice que en absoluto fue la garganta profunda que ayudó a la policía a desentrañar la trama corrupta de la Operación Malaya) se encontraba en el tramo entre León y Ponferrada de la Ruta Jacobea cuando decidió cambiar el sentido de su peregrinación.

«Las noticias de la radio eran estremecedoras. Todos los detenidos acababan en la cárcel y yo no tenía nada que ver con aquello, pero con el fiscal y el juez que había en este caso, sabía que si me presentaba a declarar iba a terminar encerrado, dijera lo que dijera».

«Estaba a la altura de León cuando mi padre me llama y me dice que hay un inspector de policía que quiere hablar conmigo. Me identifico y el policía me pregunta que dónde estoy, le respondo y me dice que el juez Miguel Ángel Torres quiere hablar conmigo y que me persone en sede judicial. Automáticamente cuelgo el teléfono. Durante mi tiempo como concejal yo he forjado buenas relaciones y buenas amistades con muchísimas personas. Con empresarios, con políticos de otros partidos, con policías, con personas del los servicios de inteligencia de España… Llamo a uno de estos amigos míos, le comento la situación y esta persona me pregunta si tengo orden de detención. Le digo que no, que me han dicho que vaya a una comisaría o a sede judicial, y él me responde que vaya para Marbella».

Así que varió sus planes. Alquiló un coche en León, se dirigió a Portugal y tomó desde allí un avión a Río de Janeiro. «Llevaba una maletita con dos mudas y el pasaporte». En Brasil enlazó con Buenos Aires y Argentina lo alberga desde hace once años. «Solamente tengo la orden de no salir del país y la obligación de firmar en sede judicial cada quince días».

DOS AÑOS DE CÁRCEL

Fernández tiene una condena de dos años y medio de cárcel por malversar dinero del club de fútbol San Pedro Alcántara. En la Operación Malaya, estaba acusado por la fiscalía de prevaricación administrativa, malversación y cohecho pasivo por presuntamente recibir 150.000 euros de Juan Antonio Roca, jefe de la trama corrupta. Por estos delitos se enfrentaba a entre ocho y 10 años de prisión».

Casado y con dos hijos argentinos «uno de los cuales se llama Santiago por una promesa que hice durante el camino», el que fuera concejal del Partido Andalucista entiende que los delitos por los que estaba perseguido pueden haber prescrito y eso le ha hecho saltar a varios medios de comunicación nacionales y andaluces estos días. «Me fui a pensar, no a esconderme. Que había corrupción en Marbella eso no lo duda nadie, pero cayeron muchos inocentes y yo no quería ser uno de ellos. He seguido las noticias por los medios de comunicación y se han hecho verdaderas barbaridades judiciales. Es falso que haya estado escondido en Marruecos. Supe lo de Isabel Pantoja con Julián (Muñoz) pero cada uno que hable de su historia».