Denuncian que suprimen plazas del Club de los 60 en favor de Valladolid

Un ciudadano leonés residente en la capital, presentó ayer una queja ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en la delegación territorial de León, por entender que el Club de los 60 ha alterado el reparto de plazas de un viaje a Chile programado para el próximo mes de septiembre, en el que se han ido restando plazas a diferentes provincias de la autonomía para elevar el cupo de las asignadas a Valladolid.

El escrito, fechado el pasado día 2 de febrero, se hace acompañar de documentación oficial de la Junta en la que se refleja que de acuerdo a la convocatoria, a las provincias de León, Burgos y Salamanca se le adjudicaban 150 plazas por cada provincia para un viaje a Chile que comprendía 14 días y 12 noches de estancia en el país andino. En esa misma documentación se adjudicaban 300 plazas a la provincia de Valladolid.

«Me dicen que entienden lo que planteo y que tengo todo el derecho del mundo a reclamar, pero que no pueden hacer otra cosa porque ellos dependen de la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y que me contestarán cuando proceda», explicó. «Yo he hecho todo lo que he podido». La protesta del ciudadano leonés tiene doble sentido. Por una parte, se expone que el catálogo de plazas correspondientes al viaje a Chile, se le adjudican a la provincia de Valladolid 384 plazas cuando inicialmente tenía asignadas 300. Las 84 plazas de más se consiguen por la resta de asientos que sufren las provincias de León, Burgos y Salamanca, a las que inicialmente se les asignaban 150 plazas y que se quedan en 132 mientras que para las provincias de Zamora, Segovia, Palencia, Soria y Ávila, que contaban 50 plazas en un principio, se han quedado con 44 plazas por provincia. Las restantes, eliminadas de las otras ocho provincias, se le suman a Valladolid, que sale ganando en dos ámbitos, el reparto objetivo y el reparto por población, en el que según el denunciante, se incurre en un error notable de proporciones, ya que según el autor de la queja.

La programación incluye una novedad significativa con respecto a las temporadas anteriores. Mientras que «hasta ahora los socios podían elegir un acompañante que tenía que ser también socio del Club de los 60», a partir de 2018 «se puede elegir viajar con un acompañante que no sea socio del club, mientras el acompañante sea mayor de edad y esté empadronado en Castilla y León», según la normativa recogida por la administración autonómica en su página web.