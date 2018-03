Detenido un joven por simular que le robaron el móvil

La Policía Nacional de León detuvo el pasado lunes, 5 de marzo, a un joven de 18 años de edad como presunto autor de un delito contra la administración de Justicia por simular haber sido víctima de un delito de hurto del teléfono móvil.

Según informó ayer la Subdelegación del Gobierno, el presunto autor de los hechos, tras percatarse del extravío del terminal, valorado en 879 euros, presentó una denuncia ante la policía por la sustracción del mismo en una cafetería de esta capital, provocando actuaciones policiales y procesales.

La investigación policial llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbana del Brigada Provincial de Policía Judicial de León, una vez recabadas imágenes del sistema de seguridad del establecimiento de hostelería, determinó la inexistencia de la sustracción denunciada.

En el momento de presentar la denuncia los ciudadanos son informados de la obligación legal de decir la verdad y de la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal. La presentación de una denuncia falsa puede suponer la pena de prisión de hasta tres años y multa de hasta los 6.000 euros.

La Policía Nacional envió un mensaje contundente sobre estos hechos y advierte de las consecuencias y responsabilidades en las que se incurre con este tipo de denuncias en los que ciudadanos que, mal asesorados por terceras personas, pretenden obtener una indemnización del seguro, encubrir negligencias o descuidos.

La última memoria de la Fiscalía Provincial de León registró la existencia de 30 episodios de simulación de delito, cuatro menos que el año anterior. El tdato supone un descenso del 11% si bien se han producido episodios especialmente llamativos a lo largo de este ejercicio.

En nueve casos se incoaron diligencias urgentes, en diez se calificaron diligencias urgentes, en 15 se incoaron procedimientos abreviados, en 21 supuestos se calificaron los procedimientos abreviados, siempre según los datos de la Fiscalía Provincial.

Denuncias falsas y simulación de delito no son lo mismo. Cuando se simula un delito no se imputa a persona concreta la comisión del delito, mientras que la denuncia falsa se interpone contra una persona concreta acusándolo de la comisión de un delito, a sabiendas de que no lo es.