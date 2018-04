Cada día una familia leonesa pierde la casa en la que vive de alquiler por un desahucio

Un desahucio al día. Esa es la media que se extrae para la provincia de León de los «lanzamientos practicados como consecuencia de los procedimientos legales de arrendamientos urbanos» de los datos que dispone el Ministerio de Justicia, que se contabilizan desde el 2013 hasta el primer trimestre de 2017. En este periodo, 1.502 leoneses han sido desahuciados, siendo el último trimestre contabilizado por el Gobierno, el primero de 2017, el que cuenta con cifras casi similares a la del resto de los años completos.

El 2013, tras los primeros años y los más duros de la crisis económica, fue el año en que más casos se registraron rozando los 355, seguidos del 2015, donde se vuelve a elevar la gráfica tras un ligero descenso en el 2014. El impago del alquiler o el incumplimiento de algunas de las cláusulas de la Ley de Arrendamientos Urbanos son los causantes de las medidas judiciales que llevan al desahucio de las familias.

A nivel autonómico, León es la tercera provincia donde más desahucios se han llevado a cabo en esta horquilla de tiempo, sólo por detrás de Valladolid, donde se rozan los 1.690 y Burgos, con 1.618. Lejos quedan el resto de las provincias de la comunidad autónoma, ya que Salamanca sería la que cuenta con más familias afectadas de todas ellas y no llega al millar (897), seguida de Zamora (486), Palencia (371), Ávila (357), Segovia (266) y Soria (235).

Los datos del ministerio son de este último mes y tiene en cuenta un desahucio por cada bien inmueble «lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana, ni si es o no una vivienda», según se explica en la respuesta a la pregunta escrita presentada por la diputada socialista por León, Aurora Flórez Rodríguez, para conocer cuántos leoneses en alquiler han sido desahuciados desde el 2012, a pesar de que en este año no se cuentan con datos exactos porque el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial no dispone de ellos. En la respuesta llegada desde el Ministerio de Justicia también se incide en que en la estadística facilitada se incluyen tanto los lanzamientos que se acuerden en fase de ejecución, como las entregas de posesión o las resoluciones que supongan la entrega voluntaria del bien, ya sea al propietario del inmueble directamente o al órgano judicial correspondiente.