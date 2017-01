Diez de los 14 colegios concertados deciden mantener la jornada partida en León

A. Calvo | León

Los colegios concertados de la capital leonesa siguen apostando por la jornada continua. Actualmente, en tan sólo dos centros de los catorce que hay los alumnos van a clase únicamente por las mañanas —de 9.00 a 14.00 horas— mientras que en el resto los pequeños tienen un parón para comer y, después, continúan con las clases. Los padres del Divina Pastora aprobaron la semana pasada, con un 91% de los votos emitidos, que el próximo curso sus alumnos tengan jornada continua y las Carmelitas ubicadas en la calle Cardenal Landázuri tienen abiertas las urnas hasta el próximo día 25 para decidir qué horario tendrán a partir de septiembre. Si en este último se aprueba, se sumarán al Maristas Champagnan y al Virgen Blanca, que ya lleva cuatro cursos con este sistema y fue el primer concertado que realizó el cambio.

Tres son los argumentos principales que esgrimen los concertados para no pasarse a la jornada continua: el criterio pedagógico, la conciliación y, relacionado con este último, que la mayoría de los padres no lo ha solicitado. «No nos planteamos hacer el cambio porque así los alumnos tienen más rendimiento académico. Hay estudios elaborados, como el de la Universidad de Santiago de Compostela, que dicen que los alumnos rinden más si no entran tan pronto al colegio y si paran a las tres horas. Eso se ajustan con nuestro horario», esgrime el director de Maristas San José, Javier García Calleja. De igual manera se manifiesta el director del Leonés, Manuel Belinchón: «Hay que pensar en la familia, pero también en el rendimiento escolar y los alumnos son pequeños para un horario continuo hasta tercero de la ESO».

El director Pedagógico del Divina Pastora, Raúl Jorge, explica que en su centro las familias «lo plantearon como una necesidad» y en el caso de las Carmelitas de Cardenal Landázuri, la jefa de Estudios, Ester García, también apunta que fue una solicitud de los padres «porque es una manera de organizarse las familias y ayudar a conciliar». «El rendimiento del alumno ha mejorado con la jornada continua y tienen más tiempo libre por la tarde para estar con sus padres o para comenzar antes con las extra escolares», indica el director del Virgen Blanca, José Roberto Castro González. En el San Juan de la Cruz, no se lo plantean «de momento, pero no nos cerramos». Su director, Ricardo González, destaca que es el único colegio del barrio de El Ejido que oferta la jornada partida y «es bueno que haya variedad y que los padres puedan elegir, porque al final el niño, tanto en la continua como en la partida puede estar en el colegio hasta las seis».