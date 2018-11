Diez grandes chefs del país hacen mañana pan en León

El Teatro San Francisco de León acogerá mañana el evento 'Chefs&Panaderos' y el I Concurso de Panaderos Artesanos, en una actividad dentro de 'León, capital española de la gastronomía 2018' que pretende poner en valor la calidad del pan y recuperar su tradición artesana.

Una cita en la que se reunirán a diez grandes chef del país, seis de ellos con estrella Michelín, que mostrarán en directo su manera de hacer pan. Además, estarán presente panaderos artesanos de toda España y alumnos de hostelería y en el que se celebrará el I Concurso de Panaderos Artesanos de León.

Recuperar el pan de calidad y artesano es el eje de 'Chefs&Panaderos', un certamen que cuenta con 230 inscripciones, entre las que se encuentran alumnos y profesores de los IES de Astorga, Sahagún, La Torre de León, de la Universidad de León y de panaderos profesionales.

En esta jornada además se realizarán platos en lo que el pan artesano será el ingrediente principal.

Además, se promocionará el consumo y la elaboración del plan de calidad, un producto cuyo secreto es el uso de ingredientes también de calidad, elaborar la masa madre y el reposo. Al evento, organizado por el crítico y comunicador gastronómico Esteban Capdevila y la agencia leonesa Ciento Volando, con Ricardo Rodríguez y Marta Martínez Casado a la cabeza, estará dirigido por José Carlos Capel, crítico gastronómico en El País, escritor, presidente de Madrid Fusión, y Alberto Granados, periodista, escritor y director del programa Aquí en la Onda de Onda Cero. Todos ellos han llegado ya hoy a León.

http://www.diariodeleon.es/noticias/revista/capital-pan_1287796.html

ESTOS SON LOS CHEFS:

José Carlos Fuentes (Restaurante El Club Allard**-Madrid). Tiene una gran experiencia en restaurantes nacionales e internacionales de alta restauración, entre otros comenzó junto a la chef Carme Ruscalleda, en el restaurante Sant Pau de Sant Pol de Mar (Barcelona) con tres estrellas Michelin. En esta etapa también lideró la apertura en 2004 en Tokio como chef ejecutivo del restaurante San Pau Tokyo** que alcanzó las dos estrellas Michelin. También consiguió una estrella Michelin y dos soles Repsol en el Restaurante Tierra* en el Hotel Valdepalacios*****GL (Torrico-Toledo) antes de incorporarse a El Club Allard**. La cocina de José Carlos Fuentes está salpicada de una evidente delicadeza e innovación, donde se percibe a cada bocado el control de la más exquisitas y complejas cocinas tradicionales nacionales e internacionales, una cocina que descubre sorprendentes matices asiáticos que aprendió en sus años vividos en Tokio. Todas estas cualidades unidas a un emocionante servicio en sala en espejo, su amor al pan artesano de calidad que elabora cada día, incluso en la propia mesa de los comensales, y su alta exigencia en la repostería más cuidada suponen la consagración de uno de los templos de la alta gastronomía madrileña, el Restaurante El club Allard con dos estrellas Michelin.

Pablo González (Restaurante Cabaña Buenavista** - El Palmar, Murcia). Comenzó su trayectoria en el mundo de la gastronomía en el restaurante Flanigan de Palma de Mallorca de la mano de Javier Morales, su primer y principal conductor en el complejo mundo de la gastronomía, quien le introdujo en el diseño de los platos al concepto, desarrollo y organización de todos elementos de la cocina. Tras un paso por el restaurante Cuatro Estaciones de Madrid regresa a Palma para, pocos meses después, trasladarse al restaurante Arzak de San Sebastián. Un año después, Pablo González decide regresar a Murcia, donde comienza su responsabilidad en el recién abierto restaurante Gran Taberna. Es allí donde inicia a fijar su personalidad propia en todos los ámbitos de la cocina, una experiencia que traslada años después al Restaurante del Hotel NH. Tras tres años, se embarca en la aventura de la Finca Buenavista, que daría paso, en 2004, a la creación del restaurante La Cabaña, hoy Cabaña Buenavista. Fue el primer chef de Murcia en conseguir una estrella Michelin. En la pasada edición de la Guía Michelin España consiguió su segunda estrella.

Iván Cerdeño (Restaurante El Carmen de Montesión* – Toledo). Comenzó su andadura profesional en el Restaurante El Bohío*, con Pepe Rodríguez Rey. con él descubrió en seis meses nuevas ideas culinarias que cambiaron la forma de ver la cocina tradicional manchega que dominaba. Dos años en los fogones de Koldo Rodero, en Pamplona, le convirtieron en jefe de partida. No perdió la oportunidad de vivir la experiencia de trabajar en El Celler de Can Roca***, donde los hermanos Roca le permitieron conocer una cocina similar a la que ya visto en El Bohío pero con otra personalidad. Su paso por el Hotel Omm de Barcelona supondría el salto internacional al Restaurante Landau del Hotel Langham de Londres, junto a Andrew Turner. 2010 sería el año de regreso a casa, a El Bohío, donde comienza junto a los hermanos Rodríguez el proyecto de La Casa del Carmen* que en 2013 le valdría alcanzar una estrella Michelin. Un año después desarrolla el actual proyecto de su restaurante El Carmen de Montesión* en la urbanización Montesión de Toledo, ahora junto a Alfonso Florido y los hermanos Diego y Pepe Rodríguez del “Grupo El Bohío”.

Víctor Martín (Restaurante Trigo* – Valladolid). Apasionado de la cocina de toda la vida y apego al terruño, Víctor se ha formado en las Escuelas de Hostelería de Madrid y Santiago de Compostela. Antes de poner en marcha el negocio familiar, trabajó con Santi Santamaría, en el Racó de Can Fabes de Barcelona, y en Sant Celoni, de Madrid. Otra etapa importante en su formación se desarrolló en Cataluña, en los restaurantes ABaC, Rúcula o Fonda Sala. Ha obtenido su primera estrella Michelin, en la edición de 2018. Cuenta, además, con dos soles Repsol. Fue finalista al Premio Restaurante Revelación 2009 en el Congreso Internacional de Gastronomía, Madrid Fusión, y Mejor Restaurante 2013 por la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y Alimentación. El cocinero Víctor Martín y su mujer, Noemí Martínez, sumiller y responsable de sala, llevan más de diez años dando forma a un sueño…Un sueño ideado para disfrutar de buenos momentos alrededor de una mesa con una cocina hecha desde el corazón. Una carta viva y contemporánea de base tradicional, que se abastece de la rica despensa de Castilla y León, y de los mejores productos de temporada. Leoneses, residentes en Pucela, el matrimonio cuenta con un sólido equipo, volcado en un proyecto que actualmente crece en dos direcciones: restaurante Gastronómico y Trigo Eventos.

Óscar Molina (Restaurante La Gaia – Ibiza Gran Hotel*****GL). Dirige un equipo compuesto por 50 profesionales y es el máximo responsable de la oferta gastronómica completa en el Ibiza Gran Hotel, incluyendo el Restaurante La Gaia y todos los espacios gastronómicos del hotel. Óscar Molina cuenta con una trayectoria marcada por casi 20 años de experiencia en hoteles de cinco estrellas, entre los que destacan el Casa Fuster, Eurostar Gran Marina y Hotel Arts del Grupo Ritz-Carlton (Barcelona). Ha tenido el placer de compartir fogones con chefs galardonados con estrellas Michelin, como Joan Piqué y May Hoffman. Molina se unió a Ibiza Gran Hotel meses antes de su apertura, en el año 2008. En 2016 crea Japeruvian Cuisine: una propuesta gastronómica única en la isla de Ibiza, que se inspira en la cocina Nikkei (fusión de gastronomías japonesa y peruana), añadiendo toques de autor. Molina ha sido galardonado con premios dentro y fuera de nuestras fronteras, como el prestigioso Premio VII Nacional de Gastronomía (FACYE) en 2004. En el año 2006, y como subchef ejecutivo en el hotel Casa Fuster, el restaurante fue incluido en la lista top 10 por Leading Hotels of the World. En 2016, varios críticos gastronómicos calificaron la gastronomía de La Gaia (Japeruvian Cuisine) como la gran revelación del año en Ibiza. Este proyecto no ha parado de crecer hasta hoy aportando una variedad culinaria capaz de transportar a los paladares más exquisitos a otros mundos. El resultado es una carta con fuerte personalidad y guiños creativos que beben de las últimas tendencias gastronómicas.

Francisco Antonio Alcahud (Restaurante La Gaia – Ibiza Gran Hotel*****GL). Los comienzos profesionales de Paco Alcahud tuvieron lugar en Pastissería Lara deBellreguard (Valencia), para continuar en Dulcesol S.A Gandía (Valencia), su aslto al mundo de la hostelería le llevó a ser jefe de partida en el Hotel Oliva Nova 4* Oliva (Valencia). pero regresó de nuevo al muno de la pastelería tradicional para entrar a formar parte del equipo de “La Pastissería de Barcelona” de Josep María Rodríguez. (Campeón del mundo de pastelería en 2011). El gusanillo de la cocina de altos vuelos le llamó de nuevo cuando le ficho el Ibiza Gran Hotel 5* Grand luxe donde ha trabajado hasta hoy con el Chef ejecutivo Óscar Molina.

José Antonio Sánchez Torres (Restaurante Els Vents – Alicante). Como siempre dice José Antonio “soy cocinero”. Lo sintió desde niño y puso todo su empeño en conseguirlo. Alicantino de nacimiento y sentimiento, estudió en la escuela de Sant Pol de Mar- Barcelona, para continuar aprendiendo de la forma más antigua del mundo, trabajando junto a quienes más saben. Estuvo en el Restaurante Zuberoa en el País Vasco, en el Restaurante Drolma del Hotel Majestic y en el Restaurante Rodero de Navarra. Aprendió (y continúa investigando) las técnicas más vanguardistas de la cocina con una idea clara, volver a Alicante y aplicar lo aprendido a la gastronomía que desde niño le sedujo, la gastronomía alicantina. Con una gran fidelidad por los platos heredados y un gran empeño por colaborar en su conservación, José Antonio ha sometido a la cocina alicantina a una profunda revisión. El resultado es una actualización, en la que las nuevas técnicas soló son el medio para poner en valor una de las mayores riquezas de esta tierra, su gastronomía. Su virtud la alcanza con horas y horas de cocina, “cocinar muchas hora ayuda a la creatividad” afirma. Su restaurante Els Ventsya es considerado por muchos críticos gastronómicos como el gastronómico de la ciudad. También es propietario de otra joya de la costa alicantina, el Restaurante Asador Villa Antonia en San Juan.

Fran Segura (Restaurante Els Vents – Alicante). Trabaja junto al Chef José Antonio Sánchez como director de cocina dulce del Restaurante Els Vents donde elabora cada día también su pan artesano. Su gran experiencia con el chocolate y la repostería le han valido ser reconocido como “El chef del chocolate” y su currículum así lo demuestra, Mejor Maestro Chocolatero de España 2013, Copa del Mundo de Cocina y Pastelería 2014, medalla de bronce en la Olimpiada de Cocina de Erfurt (Alemania), medalla de plata en la Global Chefs Challenge Praga 2017 y uno de los ganadores del reciente Pastelero de Restaurante Revelación Madrid Fusión 2018. Es miembro de la Selección Española de Cocina Profesional a la que representa en las más duras competiciones del mundo con la bandera de España dejando siempre a nuestro país en las mejores posiciones. Ha impartido ponencias en medio mundo en los más importantes congresos de pastelería y repostería, es formador en reconocidas universidades y escuelas de cocina de España y América. Su filosofía es clara y contundente, elaborar una pastelería compleja, con concepto, que evoque y transmita a través de propuestas sencillas. Ha conseguido llevar al Restaurante Els Vents una excepcional carta de postres con una calidad muy difícil de ver en los restaurantes de nuestro país.

Javier Rodríguez (Restaurante Delirios – León). Formado en la Escuela de Hostelería de León Javier Rodríguez dio rienda suelta a una profesión que le llevó a trabajar en dos de los restaurantes con estrellas de la ciudad de Madrid, dos espacios donde la alta gastronomía le mostró un camino emocionante y muy creativo, fueron el restaurante de la familia Sandoval, Coque**, y el otro el regentado por el famoso Paco Roncero, La Terraza del Casino**. Fue suficiente para estimular su creatividad y las ganas de crear un proyecto propio, el Restaurante Delirios, donde una cocina atrevida, que quiere hacer disfrutar al cliente, con notas vanguardistas se ha ganado a los buenos comensales de León. La materia prima de primera calidad, el indiscutible sello de cocina leonesa evolucionada a nuestros tiempos y una personalidad indiscutible en los fogones han forjado un cocinero único.

Javier del Blanco (Restaurante LAV - León). Chef e impulsor del proyecto gastronómico del restaurante LAV, estudió cocina en la Escuela de Hostelería de León, ahora rebautizada como Carlos Cidón en honor el conocido restaurador leonés. Tras pasar por fogones tan prestigiosos como Cocinandos (una estrella Michelin) o el Parador de San Marcos, también en León, se trasladó a Bilbao donde consolidó su formación en la cocina de Nerúa, uno de los más importantes restaurantes del País Vasco, reconocido con una estrella Michelin y basado en una cocina de temporada en función de los ritmos que marca la naturaleza y los productos frescos de la huerta, el mar y las granjas. Javier del Blanco recibió el encargo de poner en marcha el proyecto gastronómico del restaurante LAV hace ahora tres años, un proyecto que ha cosechado en muy poco tiempo una excelente acogida entre sus clientes refrendado por el reconocimiento de la crítica gastronómica. LAV ha conseguido ensamblar la calidad de los productos locales y los sabores auténticos de la región con una cocina creativa que lo han convertido en una de las referencias gastronómicas de la ciudad.