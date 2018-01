Diez no quiere debates

No habrá debate. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, no recoge el guante que le lanzó el pasado lunes, Belén Castañón, su rival por la secretaría de la agrupación local cuando le propuso mantener un debate público antes de la asamblea del próximo día 29, fecha de las primarias en las que se elegirá al nuevo responsable de los socialistas en la capital leonesa. Diez aseguró ayer que no tiene intención de mantener un debate con su rival dando por cerrada esta vía. "El debate no aporta nada especial. Es algo que directamente ya se va a hacer en la asamblea", explicó para justificar su negativa a un cara a cara con Castañón.

Desde la candidatura de Belén Castañón reconocen estar sorprendidos porque el propio José Antonio Diez, cuando se presentó a la secretaría provincial, "fue el primero en pedir un debate que finalmente se produjo y en este caso la propia ejecutiva local saliente no ha promovido debate alguno para poder contrastar ideas y proyectos".

En todo caso Belén Castañón mantiene su disposición a mantener ese debate con su rival y lo hace comprometida con su particular hoja de ruta para el PSOE que quiere para la agrupación local. "Tengo una idea de partido basada en la transparencia, el cumplimiento de los estatutos y en la proximidad a la militancia y a los ciudadanos". A su juicio, esta cercanía es algo que se ha perdido y que es preciso recuperar. "La política se ha despegado de la realidad de la calle y creo que es necesario acercar la política a la realidad social que va por otros derroteros".

Sólo dos candidaturas

Lo que parece claro es que la pugna en la renovación de la agrupación local va a tener únicamente dos nombres propios: el de José Antonio Diez y el de Belén Castañón. "No me consta que haya más candidatauras. Todavía puede pueden surgir más nombres porque el plazo está abierto hasta el mismo día de la asamblea hasta las diez y media. En todo caso veo complicado que alguien más se postule pero en política las cosas pueden cambiar de un minuto para otro".

Belén Castañón quiere ser candidata. MARCIANO PÉREZ