Diez pide rigor y seriedad a PP y Cs con la gestión de 145 millones de los leoneses

José Antonio Diez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, reclama seriedad y responsabilidad a los representantes de PP y Ciudadanos que están jugando una partida de parchís con 145 millones de euros de los leoneses.

“Es injustificable que no exista un criterio serio y responsable en la gestión de estos presupuestos, 145 millones de euros de los leoneses que son esenciales para el mantenimiento de los servicios públicos y de la ciudad y que están supeditados a los cambios de rumbo del partido naranja y a la falta de control de un alcalde ausente que no ha sido capaz de dar la cara tras los requerimiento del Ministerio de Hacienda y la intervención de las cuentas municipales; unos presupuestos que no se supeditan a los intereses de lso leoneses si no a cuatro votos y a intereses partidistas”, precisó Diez.

El portavoz socialista calificó de un triste sainete toda la gestación de los presupuestos municipales desde que, en 2015, Ciudadanos se rindió incondicionalmente a Silván. “Hemos visto como la aprobación de unas cuentas tan importantes se supeditaban a unas ocurrencias mientras se descartaban proyectos esenciales para la ciudad sólo porque ya tenían los votos suficientes para sacar adelante el presupuesto. No es serio ni responsable”, agregó Diez.

El portavoz socialista reclamó a Silván que, públicamente, explique qué significa la intervención del Ayuntamiento y que, públicamente también, asuma la gestión municipal. “León no puede contar con un alcalde que cuando la ciudad se la está jugando, cuando los servicios públicos, los proyectos y cientos de empleos están en juego él sigue viajando en AVE sin cobertura, y todo ello pese a que desde diciembre lleva de vacaciones en su cargo de procurador autonómico”, recalcó.

El líder del PSOE destacó la coherencia de su grupo de ediles en la ratificación y contundencia de su postura que siempre mantuvo que el Ayuntamiento ha de remitir a Hacienda sus presupuestos de 2017 y, por supuesto, los de 2018 como requiere el propio Ministerio. “Es ridículo que Ciudadanos ahora mantenga esta postura cuando el viernes, con toda la documentación en la mano, votó el sí a las cuentas y la no remisión de éstas al ministerio con carácter previo como exige el cumplimiento de la ley y el incumplimiento, siempre denunciando, del plan de ajuste al que debemos someternos”.