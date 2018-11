La Diputación aporta 200.000 euros a las obras del Museo Diocesano y de la Semana Santa

El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, firmó hoy un convenio de colaboración con el presidente de la Fundación Museo Diocesano y de la Semana Santa de León, Pedro Puente, por el que la institución provincial aporta una partida de 200.000 euros para acometer la restauración de la fachada del futuro Museo Diocesano y de la Semana Santa de León que se construye en el Seminario Mayor de la capital.

El proyecto, presupuestado en unos cinco millones, verá la luz en el primer trimestre de 2020 a pesar de que, de momento, la financiación disponible no supera en mucho la mitad de la necesaria. Majo comentó que la implicación de la Diputación responde al permanente interés y compromiso de la institución “con los recursos culturales y patromoniales de la provincia”. La actuación, recordó, permitirá que las hermandades y cofradías del mundo rural también puedan disponer de las nuevas instalaciones para promocionar sus respectivas celebraciones de Semana Santa.

Pedro Puente recordó que la contribución institucional a este proyecto sitúa a la Junta como la principal 'mecenas' del mismo, con -hasta ahora- tres aportaciones anuales de 400.000 euros, a los que se suman otros 500.000 del Ayuntamiento de León y los 200.000 comprometidos hoy por la Diputación.

La respuesta de la ciudadanía a la campaña de captación de fondos deja, por ahora, un balance de unos 12.000 euros recaudados; cantidad inferior a la que se preveía. “La respuesta no ha sido muy generosa”, lamentó Puente. Pero el principal reproche de la Fundación Museo Diocesano y de la Semana Santa de León es para las cofradías que reivindicaron durante años la construcción del mismo.

“Yo soy el primer sorprendido. Pensé que tendrían una implicación mayor y así se lo he hecho saber”, dijo Pedro Puente preguntado al respecto y dado que, de momento, no han hecho aportación económica alguna. “Llevaban 50 años pidiendo el Museo”, reflexionó antes de reconocer que les ha hecho algún planteamiento que no ha sido atendido.

No obstante, el presidente de la Fundación recalcó que “la obra se va a terminar” y sugirió veladamente que las cofradías deberán participar económicamente en su puesta en marcha de una u otra forma. Por otra parte, hay empresas que hacen donaciones de material u otras contribuciones, aunque prefieren que no trascienda su identidad.