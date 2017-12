Las disculpas de Rajoy provocan la primera bronca entre Cendón y Majo

m.c.c. | redacción

El nuevo secretario general del PSOE, Javier Alonso Cendón, y el presidente del PP, Juan Martínez Majo, protagonizaron ayer su primera polémica a raíz de la carta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, publicó este fin de semana en varios medios pidiendo perdón por atribuir al Reino Unido la Cuna del Parlamentarismo que la Unesco concedió a León en 2013.

El secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, calificó ayer de «parche» la carta. «León ha sufrido un nuevo agravio del PP no reconociéndole como Cuna del Parlamentarismo y no basta con una disculpa, ya que la provincia está sufriendo muchas problemáticas y ya es hora de que el Gobierno popular reconozca lo que supone León y no vuelva a despreciarnos», recalcó Cendón en una declaraciones hechas tras asistir con UGT a un homenaje al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, informa Efe.

Esas declaraciones tuvieron respuesta a media tarde. El presidente del PP leonés, a través d un comunicado, calificó la disculpa como «clara, directa y sincera». «Ahora lo más honesto por parte de los todos los representantes políticos de esta provincia es aceptar las disculpas y continuar trabajando con la mayor armonía posible en todo lo que todavía puede suponer para León esta aportación de nuestra provincia al patrimonio y la cultura de España», señaló.

Para el PP de León, es «evidente» que el presidente del Gobierno conserva intacto su cariño por León, como se desprende del contenido de la carta abierta enviada al Ayuntamiento de León «en cuanto fue consciente de su error», dice Majo, quien considera que «flaco favor está haciendo Cendón a los leoneses si su intención es embarrar de este modo la próxima visita del presidente del Gobierno a la capital leonesa», por lo que le invitó a «reflexionar, calmarse y aprovechar este acontecimiento para trasladarle a Mariano Rajoy propuestas que realmente sirvan para mejorar la vida de los habitantes de nuestra provincia».

Por su parte, la concejala socialista Evelia Fernández, en otro comunicado, consideró «inaceptables y un nuevo insulto a los leoneses» la carta del presidente Rajoy. «En ella vuelve a mentir sobre León y su historia más reciente, definiendo como un honor haber presentado la solicitud del título de León, Cuna del Parlamentarismo ante la Unesco». «Recordamos a Rajoy —insistió— que la Unesco reconoció la relevancia de las Cortes de León de 1188 con todos los avales históricos después de un arduo camino que comenzó, precisamente, en el Ayuntamiento de León con el inicio del expediente en el año 2010 y la solicitud se tramitó en el año 2011 desde el Ministerio de Cultura del presidente Rodríguez Zapatero».