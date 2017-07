El domicilio social de BA abandona León y se fija en Badajoz por el mejor trato a la empresa

maría j. muñiz | león

El grupo industrial BA Glass Spain (antes denominado BA Vidrio y que adquirió hace 18 años la Vidriera Leonesa) traslada su sede social de León a Badajoz, donde tiene su otra planta en España, concretamente en Villafranca de los Barros. Una decisión que la compañía relaciona directamente con «el trato recibido por parte de ambas administraciones autonómicas» (la Junta de Extremadura y la de Castilla y León).

La decisión no afecta a la actividad de la planta que la vidriera tiene en el polígono industrial de Onzonilla, pero sí de manera importante a la «contabilidad» de la actividad industrial de la provincia. A partir de ahora los indicadores de empleo, ventas, industrialización, etc. de León no van a registrar los datos de actividad de BA Glass Spain, que se contabilizarán en Badajoz. Y no es un tema menor dado el volumen de la compañía. En el último ranking de empresas publicado por Castilla y León Económica (que cada año toma el pulso de empleo y actividad empresarial de las empresas autonómicas según los resultados que presentan oficialmente) el grupo vidriero es la segunda empresa por facturación en León, y la primera compañía industrial por volumen, en una provincia en la que la industrialización es históricamente una asignatura pendiente.

diferente trato

Desde la compañía destacan el «excelente trato que ha tenido por parte de los diferentes gobiernos de la Junta de Extremadura desde 1997, año en el que inició su actividad en Villafranca de los Barros». En cambio, el malestar con la Junta de Castilla y León es evidente, hasta el punto de que en la reciente celebración del 50 aniversario de la fábrica leonesa se organizó una multitudinaria visita para familias y amigos (más de 700 personas), a la que no asistió ninguna autoridad por deseo expreso de los responsables de la compañía.

Fuentes de la empresa inciden en las diferencias de trato e interés por la empresa entre las dos administraciones autonómicas. «En Extremadura desde los directores generales hasta el presidente nos han ayudado y entendido, han considerado siempre a la fábrica un referente industrial de la zona y han puesto todo su empeño en resolver cualquiera de los problemas». El resultado es que la fábrica de Villafranca, inaugurada en 1997, cuenta hoy con un volumen de empleo y actividad superior al de la histórica planta leonesa. También señalan que la decisión «no tiene nada que ver con la fábrica de León».

Oficialmente, la decisión se justifica por «la disposición, ayuda, cariño e interés por entender las necesidades de la empresa, lo que se ha materializado en una comunicación muy fluida entre el grupo y la administración». En cambio, «la Junta de Castilla y León no ha mostrado ese apoyo, evidenciando su falta de interés por el proyecto industrial de BA Glass Spain en la ciudad leonesa».

Ahora BA Glass Spain pasa a ser la empresa de mayor tamaño de la región de Extremadura, y a «mejorar los indicadores de ventas, empleo e industrialización en la comunidad extremeña»; mientras León pierde su segunda empresa en volumen de facturación. Según el último dato, contabilizaba desde su sede leonesa 546 empleos y una facturación de 272 millones de euros, con datos del ejercicio de 2015. Desde el grupo señalan que los impuestos seguirán pagándose en cada ubicación, pero estos datos industriales contarán a partir de ahora en Badajoz.