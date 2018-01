Dos médicos tienen «contenida» la atención en Eras en el turno de tarde

carmen Tapia | León

El centro de salud de Eras de Renueva recuperó ayer la «normalidad» propia de estas fechas con la incorporación a las consultas del turno de tarde de dos médicos, cuatro enfermeras, un auxiliar, un celador y personal administrativo. «La situación está contenida, con los escasos recursos de personal propio de estas fechas y que tantas veces hemos denunciado», explicó ayer el responsable de sanidad de UGT de León, Faustino Sánchez. En principio, estaba previsto que se incorporara a su puesto de trabajo un médico «el mismo que ayer quedó de descanso tras salir de la guardia, pero estaba claro que uno sólo no podía atender todo el trabajo en el centro», denuncia el responsable de CC OO, Jesús Mencía, que califica de «aceptable, pero no deseable» la presencia de dos médicos. El segundo facultativo que pasó ayer consulta es el coordinador médico del centro «que ayer sí se quedó toda la tarde atendiendo a los pacientes. Es de agradecer su buena voluntad, pero la solución no es que un médico doble turno sino que programen la atención con otros médico», lamenta Faustino Sánchez.

El centro de salud de Eras de Renueva inició el martes el turno de tarde sin médicos en las consultas. Los pacientes fueron derivados al servicio de urgencias del propio centro, lo que provocó saturación, según denuncian los sindicatos.

Responsabilidades

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, reclama responsabilidades y medidas urgentes que solucionen «las situaciones de desatención llevan sufriendo los pacientes de León durante estas fiestas y pide al alcalde de León, Antonio Silván, que utilice su plataforma como procurador en las Cortes «para trabajar por la calidad de vida de sus vecinos y la atención sanitaria es uno de sus pilares».

La procuradora socialista María José Díaz-Caneja presentará una batería de preguntas «sobre la ausencia de médicos como último ejemplo de la falta de previsión de la Junta». El secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, considera «inadmisible que, años tras año, la Junta ponga a prueba de esta manera la paciencia de los leoneses y se juegue con su salud».

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública califica de «barbaridad y macabra realidad» la situación vivida el martes por la tarde en Eras de Renueva y recuerda que el 20 de enero fletarán autobuses gratuitos para asistir a la manifestación que se celebrará en Valladolid «para que no nos roben la sanidad pública».

CC OO cree «un auténtico despropósito» que el centro se quedara sin facultativos. «Nos dijeron que el coordinador pasó consulta, lo que es de agradecer, pero no es su cometido» teniendo en cuenta que desde las ocho de la mañana sabían que no era posible que acudieran a su consulta».

Desde Izab León exigen una investigación que auditoríe «tanto la política de personal, el plan organizativo y la insuficiencia de plantilla»».