Las dudas de la oposición frenan la entrada en 'León, destino en Español'

l. u. | redacción

La Diputación de León abortó, sobre la marcha, el proceso de adscripción previsto a León Destino en Español; la propuesta se quedó sobre la mesa ante el aluvión de dudas mostradas por los grupos de la oposición frente a este proyecto de promoción y escaparate de la provincia como destino de turismo idiomático. A la desconfianza política se unió la interpretación del informe técnico sobre la oportunidad de la nueva iniciativa, que ponía en solfa la conveniencia de sumarse a la asociación. León, destino en Español está conformado por el Ayuntamiento de León, la Escuela Oficial de Idiomas, La Universidad de León el Círculo de Empresarios de León, academias de idiomas (3), el centro Confucio, el colegio Leonés y el colegio Peñacorada; la Diputación iba a culminar ayer su adhesión al ente, con la elección de Genaro Martínez, diputado de Turismo, como representante, hasta que la reacción del bloque opositor (excepto Ciudadanos, que defendió con ardor la iniciativa) llevó al presidente a dejar sobre la mesa la moción. Contra su voluntad, y contra el beneficio que puede aportar a León, matizó Juan Martínez Majo, que llegó a pedir que constara en acta este matiz. «Un precedente muy triste», argumentó sin disimular su sensación de lamento el mandatario provincial después de claudicar a la embestida de críticas en la forma y en el fondo del proyecto, que compartieron PSOE, UPL y En Común. «Se basan en versiones e informes subjetivos, que ahí está el interventor, y se atreven de hablar de conveniencias o no sobre sumarse a la asociación; ¿pero quiénes son para hablar o no de conveniencia?, acentuó el presidente provincial en el tramo final de un debate que terminióp por trastocar todos los planes albergados para la inclusión de la Diputación en esta nueva asociación promotora.

Pedro Muñoz, de Coalición por El Bierzo, ofreció una intervención de crítica dura a la esencia del trámite. «Yo advierto de que esto puede generar problemas, y no quiero que llegue a general problemas, porque al final hay alguien que se va a sentir agraviado por esta asociación y porque forman parte algunos entes de ella, y yo no quiero que pase; porque estamos en términos de alegalidad», definió en torno al informe elevado por los técnicos sobre la falta de conveniencia de la institución provincial de formar parte del conglomerado. «Ha habido poca información sobre el asunto», planteó algo más concesivo Matías Llorente, de la UPL, que instó a Majo a dejar sobre la mesa la propuesta a espera de más referencias sobre los objetivos y repercusiones de la asociación con la Diputación de León dentro. El PSOE cuestionó la adhesión por el fondo y por la forma, y porque, arguyó José Pellitero, su portavoz, «hay un medio adecuado para llevar adelante estas propuestas que es el consorcio provincial de Turismo; además, si no hay dotación económica, la cuestión queda en el aire, porque quién va a mover un papel, si para mover un papel hace falta una persona», sintetizó.

Miguel Flecha, En Común, añadió entre las críticas dudas sobre la función de la Diputación de León en auxilio de terceros. «La Diputación no está para generar negocios a colegios privados». El PP decidió detener el proceso, tras ver que sólo C´s era proclive a esa fórmula mixta de lo público y lo privado.