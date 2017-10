Duelo leonés sin vencedores ni vencidos

manuel c. cachafeiro | león

Sin vencedores ni vencidos acabó, un año más, la pelea dialéctica entre el Ayuntamiento de León y el Cabildo Catedralicio en la ceremonia de Las Cantaderas. Y eso que muchos de los asistentes venían de ver por la televisión o escuchar en la radio las ‘cabezadas’ de Cataluña.

En el claustro de la Pulchra no había urnas chinas, pero sí un molesto armatoste naranja y azul, que nadie sabe por qué sigue ahí. Para resumir el acto, el abrazo final entre el síndico municipal y el representante catedralicio, sentido por encima de las diferencias.

Mario González se valió de las campanas para torpedear la primera intervención del edil. «No vale», gritó con ironía el alcalde desde su lugar de privilegio. Salguero aguantó el tipo e incluso recordó un pasaje de su infancia, «cuando la Catedral era gratis», para denunciar cierta intimidación. El edil, micrófono en mano a lo Steve Jobs, al que también aludió para dejar claro que el futuro sólo se puede entender si se conoce el pasado, dejó claro que el pueblo de León va a la Catedral, a esa ofrenda a la Virgen de Regla, de manera «libre y generosa». «Y con alegría», proclamó el edil que, por cierto, llegó al acto sin el deber de los cuatro maceros, como manda la tradición.

Mario González, que le aclaró que era el sonido del Ángelus, no tuvo complacencias con él y le recordó que dos años fue abad de la cofradía de Dulce Nombre y dos años no pudo sacar la procesión. «Tenían que volver a nombrar abad para ver si acabamos con la sequía», dijo. Y hasta le cambió el nombre por Fernando Aguacero, «dicho con todo el cariño».

El representante catedralicio reclamó que es obligación del pueblo ir al acto después de desautorizar lo que muchos escriben en los libros de historia.

«La felicidad está en dar y no en recibir», aclaró el síndico municipal en su segundo turno, a lo que el representante eclesiástico contestó con nuevas alusiones en las actas municipales de 1520, 1539 o 1813. «Fue el pueblo de León el que se obligó», proclamó Mario González. E insistió en el último turno de palabra. «¿Cuando se casó libremente, no se obligó con su mujer?». Por el medio quedaron alusiones a Puigdemont, sin citarlo, cuando hablaron de quien se pone la tirita antes de la herida. «La justicia es dar a cada uno lo suyo», resumió Fernando Salguero. «El deber es un dios que no admite ateos», dijo el eclesiástico.