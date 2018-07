Educación alega que los ejercicios de la oposición son de primero de Matemáticas

DL | León

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, mostró ayer su preocupación por el alto número de vacantes de las especialidades de Matemáticas y Física y Química en las oposiciones a profesores de Secundaria, pero aseguró que los problemas que formaron parte de estas pruebas fueron tomados, «fundamentalmente» de manuales de primero y, «de forma excepcional», de segundo, de los grados de las materias respectivas, «lo que no es pedir mucho a nuestros opositores».

La consejería convocó plazas para el cuerpo de profesores de 54 especialidades y en siete de ellas el número de opositores que logró superar la primera fase no cubría el total de las plazas ofertadas. El caso más denunciado fue el de Matemáticas, al que se presentaron cerca de un millar de aspirantes para las 160 vacantes, aunque sólo 57 de ellos lograron un aprobado. Algunos de los opositores consultaron el examen con catedráticos de Matemáticas que indicaron que para resolver los ejercicios hacía falta mucho más tiempo del que tenían los opositores en la prueba.

Rey, que explicó que se está valorando el grado de dificultad y que incluso desde la consejería se ha encargado informes externos al respecto, argumentó que Castilla y León es una de las comunidades más solventes y serias en materia educativa, algo que pasa por tener un profesorado formado. «Entrar a ocupar una plaza en propiedad en el sistema educativo de Castilla y León es un proceso riguroso y para el que hay que estudiar seriamente», sentenció.

El consejero también apuntó que las plazas que no sean cubiertas en estas convocatoria se acumularán para la siguiente, «ya que nuestro objetivo es estabilizar al profesorado interino y dar oportunidades a que los mejores sean profesores nuestros». Además, explicó que el alto número de vacantes ha sido un problema generalizado en toda España y no exclusivo de Castilla y León, «ya que la situación de interinidad actual ofrece incentivos excesivos a la hora de acceso a la función pública», aseveró.

Rey volvió a insistir en la necesidad de reformar el sistema de acceso a la profesión docente y argumentó que, al igual que otras comunidades, Castilla y León viene reclamando que en del Pacto Educativo se aborde este asunto, «dado que el sistema actual de acceso tiene muchos puntos que no convencen a nadie». Por último, Rey confirmó que no tiene previsto comparecer a petición propia en las Cortes de Castilla y León para explicar el desarrollo de la oposición, solicitud que ya ha realizado el Grupo Socialista, aunque indicó que una vez que acabe todo el proceso de selección podría dar más explicaciones el director de Recursos Humanos de la Consejería.

La federaciones de Enseñanza de CCOO y de UGT, junto con las organizaciones sindicales Csi-f y Anpe han pedido a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que convoque la Mesa Sectorial para reactivar la negociación del modelo de acceso a la función pública. En una carta remitida a la ministra, los sindicatos consideran «imprescindible» que las pruebas no tengan un carácter eliminatorio, para que los aspirantes puedan demostrar todas sus competencias y no solo las teóricas. Según cálculos de CCOO, solo entre un 15% y un 20% de quienes se presentaron en los últimos días a las oposiciones a docente ha pasado el corte del primer examen. Esto supone que más de un 80% no podrá demostrar las competencias pedagógicas y didácticas que posee.