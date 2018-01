‘El Bicho’ pide mañana que se repita el juicio por el crimen del Húmedo

dl | león

La defensa de José Ignacio Tellechea Larralde ‘El Bicho’, condenado a diecisiete años de prisión por la Audiencia Provincial en mayo, tras ser declarado culpable del asesinato de un joven en la calle de La Paloma en octubre de 2012, solicitará mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que se repita el juicio, por considerar que el veredicto del jurado popular que lo halló culpable contiene importantes errores, el más destacado de los cuales es la existencia de al menos una pregunta sin contestar, amén de posibles contradicciones en otras dos.

La vista está programada para las 11.00 de la mañana y en principio, no se espera la presencia de los dos condenados en sala. Tellechea Larralde figura en la causa como autor del crimen y también se verá el recurso de Sergio Manso Izquierdo, condenado como encubridor a una pena de un año y medio de prisión, al haber ayudado a huir al otro investigado, según consta en la sentencia.

El letrado de Tellechea Larralde presenta un recurso especialmente extenso, en tanto en cuanto considera que el veredicto del jurado no recoge con fidelidad la realidad de lo que ocurrió aquella noche, por lo que para evitar la indefensión de su cliente, impulsa esta medida.

Tellechea fue condenado por apuñalar a un joven la madrugada del 28 de octubre a la puerta de un pub, tras mediar en una discusión que mantenía la víctima con un primo suyo. Luego huyó a Galicia y Euskadi. Se entregó casi un mes más tarde.

El apartado de fundamentos de derecho de la sentencia considera que fueron elementos incriminatorios fundamentales los testimonios en sala de los dos acusados: «Ha habido múltiples y variadas contradicciones, no solo con lo depuesto por ellos mismos en fase de instrucción sino también respecto del testimonio de otros testigos».

TESTIGOS PROTEGIDOS

El magistrado presidente consideró en el fallo que la aportación de los testigos protegidos 1 y 2 fue esencial. El segundo identificó por dos veces a Tellechea Larralde como la persona que acuchilló a la víctima. También entiende básico el testimonio de la hermanastra del autor del crimen (manifestó lo contrario de lo que había dicho el acusado en varias fases del interrogatorio), el de una amiga de la familia Larralde (buscó abogados en Madrid la tarde del domingo del crimen pero no supo explicar para qué) y el de un varón que envió un mensaje por Tuenti a un amigo suyo dando todo tipo de detalles.

LA HORA

La principal coartada de la defensa fue desmontada «por la propia víctima», refiere la sentencia. Sostenía el abogado de Larralde que las imágenes del pub demostraban que había entrado en el pub a las 2.35 horas y no salió hasta las 3.30,cuando el crimen se había cometido a las 2.55. El fallecido aparecía en las imágenes entrando al pub a las 3,24 porque esa noche se produjo el cambio a horario de invierno y el sistema de grabación no había modificado el horario». «Por ello, resulta que dicha grabación, lejos de ser la coartada perfecta para José Ignacio, finalmente ha devenido a acreditar al menos dos hechos ciertamente desfavorables para él: de un lado, que no dijo la verdad en fase de instrucción cuando manifestó que en el pub entraron cuatro amigos juntos, puesto que en dicha grabación se observa que Manso Izquierdo llegó más tarde y, de otro, sitúa al acusado media hora antes a escasos 15 metros de donde se produce la agresión desconociéndose cuando abandonó dicho bar».