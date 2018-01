«El desvío de camiones de la N-120 forma parte de la seguridad de las personas»

María Carnero /Luis Urdiales | león

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, analiza la gestión al frente de la consejería que más abarca en el territorio de la comunidad autónoma.

—¿Cuál es el coste para la administración autonómica por el desvío de camiones de la N-120 a la AP-71?

—Calculamos que será de 1,4 millones al año; estimado, tanto para la N-120 como para la N-I. Trataremos de que los perjuicios no existan para las áreas de servicios. Trataremos de recoger las necesidades que demandan los transportistas.

—Al final, esto viene a resolver un problema de tráfico relevante en León.

—Decidimos acometer el asunto a partir de la reivindicación de la plataforma que se creó en torno a la saturación de la N-I. Existe un tránsito importante de vehículos pesados, hasta 800 diarios. La competencia es del Gobierno central. Pero el problema es de los ciudadanos. Esto forma parte de la seguridad de las personas; tanto de los que viven en el interior de los pueblos como de los conductores que van por la carretera.

—Hay sectores incómodos con la medida. ¿Cómo atenderán sus reivindicaciones?

—Estamos en contacto permanente con transportistas, desde el primer día; hay conversaciones con los restaurantes y gasolineras para que nadie resulte perjudicado. Se aplicará un protocolo adecuado para el desvío.

—Otro flanco. ¿Alcanza a la necesidad la inversión en carreteras de competencia autonómica en la provincia?

—Hasta hace dos años, sólo se hacía conservación. Por restricción presupuestaria. Con el nueve gobierno se hizo un estudio por orden de prioridades para invertir. Catálogo de relación de prioridades. Informe técnico, no porque sea el pueblo de uno y otro. Hay un incremento de 26 millones en el presupuesto de 2018 para arreglar carreteras. En León se han invertido 47,8 millones entre los 250 millones del departamento en los dos últimos ejercicios.

—Ya parecía olvidada esa estampa de las obras en carreteras remotas.

—Con esto recuperamos una cadencia de inversiones importantes; obra pública y contratación que en estos dos años han podido generar 670 empleos directos e indirectos; que resulta importante, no sólo por la seguridad y el sentimiento de pertenencia a una comunidad moderna y con buenas infraestructuras.

—Hay una infraestructura por la que una parte de ciudadanos implora atención: el acceso a internet.

—La administración tiene limitada la actuación en este sector. Corresponde a las entidades privadas por un principio de libre competencia. La UE es vigilante para que se cumpla y prohíbe ayudas de estado. Aunque la Junta tenga 100 millones de euros no puede intervenir. Se declara zona blanca y se financian proyectos a través de convocatorias públicas. El Gobierno, a núcleos de más de 500 habitantes; la Junta, a menos de 500. El Gobierno hasta el 70% y la Junta subvenciona hasta el 90%. Se han resuelto 13 millones y medio en contratos para mejorar el acceso a la red de 54.000 vecinos; en 167 pueblos.

—Las empresas tecnológicas locales se quejan de que no lo tienen fácil para acceder al proceso. ¿Es consciente de administración de esas demandas?

—Hay proyectos de Telefónica y de pequeñas empresas. Lo hace quien gane el concurso. Entran pequeñas, grandes y medianas. Convocaremos el doble de proyectos; y 1,5 millones para llevar fibra óptica a polígonos industriales. El objetivo es que en 2020 todos los ciudadanos tengan 30 megas de banda ancha; estén donde estén.

—¿Hay más actuaciones que complementan este ambicioso objetivo?

—El de Escuelas Conectadas, por ejemplo; con financiación del Estado y la comunidad y se van a conectar por fibra óptica todos los colegios. Más de mil centros, allí donde estén llegará la fibra óptica. Red.es hará un concurso y el que gane llevará la conexión a todos los colegios. El proyecto de escuelas conectadas llevará banda ancha de alta calidad. Es un momento de despliegue importantísimo. Con esto también luchamos contra la despoblación.

—¿Recuerda las veces que ha escuchado que hay agravio de la Junta a León, de Valladolid a León?

—Vamos a ver. Ese agravio no es cierto. León se lleva en 2018 el 51% de la inversión de Fomento y Medio Ambiente. 1.148 millones de las cuentas previstas por la Junta de Castilla y León; una quinta parte de todo el presupuesto va a la provincia. Los números niegan ese agravio, por tanto.

—Le ponemos un ejemplo con la última crítica por agravio. La reforma de las estaciones de autobuses de León y de Valladolid.

—Obran con elementos comparativos según le interesa. La estación de León recibirá una inversión de 6 millones de euros, con un proyecto que presentaremos en breve el alcalde y yo; en Salamanca hemos invertido 4 millones; con esa no se compara, se compara con la de Valladolid, que es una actuación nueva, integrada con la intervención en torno al tren. Creen que es poco y no conocen el proyecto. Es el ánimo de criticar sin saber. Que lo juzgue el ciudadano.

—Otra cita en esa línea está en la actitud de la Junta con la plataforma logística de Torneros. Con su impulso.

—Torneros no es de la Junta, es del Gobierno central. Cuando llego a la consejería en torno a Torneros no había más que terrenos rústicos, nada que permitiera impulsar una plataforma logística. Una orden de la consejería fomenta una declaración urbanística. Es una cuestión de ámbito y competencia del Sepes. Lo lógico es que estas estructuras se establezcan donde haya demanda; lo que no admitimos que se hagan infraestructuras para que crezcan espinos, como en épocas pasadas.

—¿Tiene León una dotación suficiente para el desarrollo logístico?

—En la provincia hay 1.160.000 de metros cuadrados de suelo logístico libre sobre 2,5 millones ocupados; en el entorno de León ciudad, Cetile, Onzonilla o Villadangos, hay 741.000 metros cuadrados libres; es falso que haya empresas que no pueden establecerse en León porque no hay suelo logístico. Vamos a tratar de acabar con estas manipulaciones. Tendremos que decir a ver si Torneros va es ser un lugar adecuado para establecer suelo logístico, podemos analizarlo. El suelo no es el problema de que una empresa no se instale en León.

—¿En qué punto de desarrollo está ahora la posibilidad de esa plataforma?

—En Torneros seguimos trabajando. Se ha impulsado la configuración urbanística y hemos hablado con el Ministerio de Fomento para determinar un estudio, un informe sobre la incidencia de la demanda, la viabilidad de los nudos logísticos. Eso determinará qué hay que hacer, con criterio técnico. No porque lo diga este consejero. En este año 2018 estará ese informe. Lo otro es criticar por criticar.

—La lista de anhelos de esta provincia en materia de infraestructuras la encabeza la León-Braganza. ¿Ve resquicios de realidad?

—Es bueno recapitular. La León-Braganza es el corredor de Gijón a Oporto; León estaría de paso. Tráfico de mar a mar, unir dos fachadas atlánticas. Nunca ha estado en ningún documento; ni el Pitvi, ni el Peit; en los planes en los que se basan las estructuras del estado. Hace gracia que critiquen la inacción los que tuvieron responsabilidad de Gobierno y no la metieron en los planes. Gijón y Oporto ya están unidos por autovía; pero hay quien defiende que se haga un enlace nuevo con 1.800 millones por diez kilómetros menos de recorrido.

—¿Eso motivó la alternativa planteada con la variante de Rihonor?

—Yo soy posibilista. El consejero no rechaza; pero dice que eso no se va a hacer porque no está en el documento básico de estructuras. Y sin estar, no se va a hacer. Lo que hace la Junta es lo que es posible. Planificamos una mejora de esa carretera, ampliada, lo que procede. Portugal arreglará su parte y vamos a hacer una variante internacional, para realizar un viaje cómodo de Puebla de Sanabria a Braganza. Es objeto de acuerdo bilateral entre España y Portugal; esa es la percha que permite realizar esa variante internacional. Redactamos el proyecto y haremos un estudio informativo mediante un protocolo que firmaremos para que Castilla y León se encargue de pagar ese informe. Esto va ser. Esto es realidad.

—¿Cómo evoluciona la reivindicación por la integración del noroeste en el Corredor Atlántico?

—Hay mucha gente que habla del Corredor Atlántico sin saber; sorprende la ligereza con la que hablan algunos de lo que no conocen. El noroeste existe para Europa; está en la red básica. Está pintado León, Gijón, Avilés. Es red básica. Lo que no es, es un eje. Porque cuando se pintó, en el año 2010, parece que no tuvo mucho éxito la defensa de otra cosa, si es que se defendió otra cosa. Recordemos quién gobernaba en 2010. No fueron Rajoy ni Iñigo de la Serna los que decidieron el corredor prioritario. Esos corredores acceden más fácilmente a las ayudas de Conectar Europa. Determinan dónde tienen que ir las ayudas europeas, las preferencias de inversiones a estructuras principales. Por eso las comunidades autónomas, los empresarios, todos unidos, pedimos que el Gobierno demande la inclusión del noroeste en el corredor Atlántico. Que haya más colchón inversor en la red básica. Hasta el año 2023 no se tiene previsto iniciar la revisión de los corredores.