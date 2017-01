C. fidalgo | ponferrada

«No es de recibo que se estén cerrando minas en León y en las centrales térmicas se está quemando carbón de Colombia, de la región de los Grandes Lagos o de Australia», aseguró ayer en Camponaraya Susana Díaz para defender el peso del carbón autóctono en el sistema energético nacional y negar que su consumo eleve la factura eléctrica.

La presidenta andaluza, que llenó el recinto ferial de Camponaraya para ofrecer un mintió junto al alcalde, Eduardo Morán, y el secretario general de los socialistas leoneses, Tino Morán, reprochó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, su acusación, luego rectificada, de que el carbón nacional encarece la electricidad. «El ministro, de manera insensible, ha dicho que sube la luz» y ha sido una acusación «cruel e injusta porque el carbón nacional no sube la factura de la luz, sólo es una gota en el océano», afirmó Díaz durante el mitín y minutos después de declarar a los periodistas que «el Gobierno debe levantar la voz ante el ‘lobby eléctrico» y no permitir que los ciudadanos paguen por la luz «lo que no vale» con «una factura de la luz infumable».

Díez, que se había reunido antes con los alcaldes mineros en Brañuelas, reprochó al Gobierno del PP su política con el sector del carbón. «El Gobierno se ha desentendido de las cuencas mineras», acusó, antes de exigir «que se ponga en marcha la Mesa del Carbón» y «se active el Plan Nacional del Carbón». La presidenta andaluza, que recordó que en su comunidad siempre ha defendido la continuidad de la minería, reprochó además al Gobierno que no tenga previsto ningún marco para el sector más allá de 2018. «Nadie sabe lo que va a pasar», afirmó.

Susana Díaz dedicó parte de su discurso a defender la labor del PSOE en sus 140 años de historia y en especial los cambios que trajeron los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo hizo para recordar las primeras medidas contra la reforma sanitaria de Obama del presidente Trump en Estados Unidos y reclamar en España «un blindaje» de la sanidad pública universal y la Ley de Dependencia. La presidenta andaluza insistió en que «no se puede poner en peligro la igualdad ante la vida» y que la esperanza de vida dependa «de quién se la pueda pagar». Recordó además que en Andalucía, la Junta sostiene la Ley de Dependencia —«¿hay algo más bello que crear empleo dando dignidad a los mayores?»— y calificó de «infames» los copagos farmacéuticos a pensionistas.