«El Húmedo es la cara de León, necesita un retoque pero es un poco complicado»

El Filandón de Diario de León y La 8 versó ayer sobre la Capital Española de la Gastronomía 2018 de León y sus efectos para la ciudad. El estado del comercio y el turismo fue objeto de análisis con la presencia del responsable de la Concejalía de Comercio y Consumo en el marco de la Casa de las Carnicerías.

CAPITALIDAD

«Las expectativas son muy altas. Va a ser un año apasionante para el turismo y los visitantes y para productores. Hay que aprovechar los 25 años de Productos de León»

CONTROL DE CALIDAD

«Hay un problema que es quién se dedica a la hostelería. Los hay que van bien con crisis y los hay que van mal con bonanza. Es cosa del sector. Se les ha quitado tasas de reformas, estamos en contacto con Ildefe y la calidad y la imagen diferencian al turismo de León del costero. Aquí las cartas tienen que estar inundadas de buenos vinos pero de León»

UNA NUEVA APP

«Hay que saber a qué hora abre la Catedral y también dónde hay taxis. Preparamos una app con mil preguntas básicas para atender bien al turista. Hay que dar buena formación y continua en el tiempo»

EL PAPEL DEL TURISMO

«El turismo tiene que ser una pata de la economía pero no es la fundamental. Es un problema grave. Hay sitios que no dan buena tapa y que no pagan a sus empleados pero es un mal endémico».

OTROS ENFOQUES

«Hay que abrir otra vía y otra manera de trabajar. El fast food se mueve porque está estimulado. La hostelería tradicional hay que moverla. Hacen falta jornadas. Estamos negociando con Renfe un asunto vinculado a las mesas de los restaurantes».

RETRASOS

«La legalidad y la burocracia son enemigas de la agilidad. Sabíamos que febrero iba a ser un mes difícil. La gente está esperando que a partir de ya los restaurantes estén llenos y todo lleva su tiempo».

APROVECHAR EL TIRÓN

«La repercusión de la capitalidad tiene que ir más allá de este año. En otras ciudades hay de todo. He hablado con casi todas y las hay que lo han mantenido y otras que no. Es un sector que necesita apoyo».

SEMANA SANTA

«La Junta Mayor tiene que aglutinar a todas las cofradías, no puede ser que cada una vaya a pedir de por libre a los bares. Y los hosteleros también tienen que unirse, es la ocasión. Venimos de modelos de asociación insostenibles».

LA REFERENCIA

«El Húmedo es la cara de León. San Marcos, Ordoño y la Catedral son referentes pero en algún momento necesitan obras. San Marcos no había opción y Ordoño había que acometerlo. El Húmedo necesita retoques pero es zona ZAS y es difícil regular eso. Si los locales fueran nuestros lo regularíamos pero es complicado. Hay dueños de locales que piden retirar la zona ZAS porque así cobran más alquiler»

HORARIOS

«Es triste que haya locales cerrados por los horarios partidos. A lo mejor tenemos que hacer algo con eso. Los comerciantes están sopesando una propuesta de reforma. Tienen una ocasión porque el modelo de éxito ya está probado en otras ciudades. Vamos a contratar una empresa externa al Ayuntamiento para que lo estudie»

MERCADO DEL CONDE LUNA

«No vamos a inventar nada y entiendo la incertidumbre pero el Conde Luna necesita un impulso».