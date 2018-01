«El mayor patrimonio de la cofradía son sus hermanos»

miguel ángel zamora | león

La Real Cofradía de Minerva y la Santa Vera Cruz celebra mañana domingo (12.00 horas, Iglesia de San Martín) la ceremonia de toma de posesión de su nuevo abad, José Luis González Álvarez.

—¿Desde cuándo es miembro de la cofradía?

—Un pariente mío me apuntó en 1958, porque él vivía en San Martín. Formé parte de la Banda de Cornetas y Tambores, que fue una de las primeras de León porque hasta entonces las bandas eran de militares. A los 18 años ingresé en la Escuela de Especialistas de León (fue militar profesional del Ejército del Aire) y después de muchos destinos volví a León, aunque nunca me desligué de Minerva del todo, ni siquiera cuando estuve destinado en París. He sido seise, he llevado el San Juan, Nuestro Señor de la Salud... son muchos años.

—Después de tantos años en la Junta de Gobierno...

—... va a ser un día muy especial, aunque el año importante de Minerva va a ser el próximo, que organizamos el Santo Entierro. El Corpus Chico y la Exaltación de la Cruz son nuestros otros días señalados, pero todo se vive de una forma especial.

—¿Es duro ser miembro de una Junta de Gobierno?

—Sarna con gusto, no pica, que decía mi abuela.

—¿Hay actuaciones previstas en materia de patrimonio?

—El principal patrimonio de la cofradía son sus hermanos. No es ni La Piedad, ni la Virgen de la Amargura, que tenemos la obligación de mantenerlas. Las tallas hay que conservarlas y mantenerlas, pero los hermanos... la Semana Santa de León ya no es la de los años setenta. Nosotros somos 1.800 pero si subiéramos mucho, sobredimensionaríamos la cofradía.

—¿Entonces lo que se necesita es...?

—... fidelizar a los que ya hay. Los papones de una determinada edad pertenecen a más de una cofradía y eso se nota. Siempre hay que retocar alguna imagen, algún trono... pero son cosas puntuales. Las abadías tienen que tener proyectos de continuidad.

—¿Habrá alguna novedad destacada este año?

—Vamos a sacar el Miércoles Santo una nueva cruz de Lignum Crucis porque la original está muy deteriorada. Dentro de la nueva irá la astilla de la cruz original y también vamos a incluir una cruz griega de plata que lleva la Sagrada Forma dentro y va a ser una preciosidad. De toda la vida, este paso ha sido el de los niños y con el paso de los años, ahora resulta que tiene en este momento un promedio elevadísimo de gente de treinta y tantos años y 150 papones, con 60 manolas. Ahí es donde tenemos el fuerte por la tradición de los chavales que empezaron con mucha motivación.

—¿Se puede sentir de verdad la Semana Santa sin haber pujado nunca un paso?

—Conozco gente que son casi ateos pero que no fallan en su brazo ningún año. Y a su virgen, que no se la toquen. Es un sentimiento especial que no tiene comparación. No se puede saber lo que es una procesión si no se ha vivido desde dentro.

—¿Cómo está la cofradía en general?

—Tiene un buen estado de salud. Queremos que el Ayuntamiento nos eche una mano en la nave de Independencia, porque tenemos el tejado en mal estado y hay tallas que no están al culto y las tenemos allí guardadas.

—Para eso les vendrá bien el Museo de Semana Santa ¿no?

—Va a ser estupendo. Nosotros lo apoyamos por encima de todo. Y la Semana Santa en general tiene buena salud y tenemos que esforzarnos todos un poco para que siga siendo un referente bueno.