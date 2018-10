maría j. muñiz | león

«El talento cazurro no se conforma con esperar, aprovecha las oportunidades para hacer negocio». David Abril, presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores (AJE), defendió ayer en las jornadas de debate sobre la economía leonesa organizadas por Diario de León en el Club de Prensa que la provincia tiene «todas las oportunidades que queramos, aunque tenemos que seguir reivindicando». Y multitud de organismos que prestan apoyo en todos los ámbitos a quienes quieren emprender proyectos empresariales. Sin embargo, advirtió de que la mayor parte del trabajo lo tienen que hacer los emprendedores. Y concluyó señalando: «No creo que no haya oportunidades en León. ¿De quién depende revertir la situación actual, como se ha hecho en otros lugares? Como dicen los americanos, ‘up to you’ (allá tú)».

Abril cuestionó la generalmente aceptada afirmación de que «somos la generación mejor preparada de la historia. Y nos lo creemos. Pero ¿estamos mejor preparados para la vida que nuestros abuelos a nuestra edad para la suya? Seguramente no, pero ellos aprovechaban sus oportunidades. Y nosotros somos la generación con más oportunidades de la historia. Si las aprovechamos o no, ya es cosa nuestra».

El presidente de la AJE, constituida en abril después de más de una década sin actividad, abogó al inicio de su intervención por «lograr que salgamos de aquí con un cambio de perspectiva, para que veáis lo que vemos nosotros en León». Una reflexión que parte de un principio: «No se trata de qué puede hacer la asociación por mi, sino de qué puedo hacer yo por León, que luego me vendrá como retorno». En este sentido, destacó que la participación en la AJE invita a la «coopetividad». «Podemos ser competidores o crear un mercado juntos, y cooperar para acceder a nuevos proyectos que individualmente no serían posibles».

El empresario y profesor de universidad lamentó que «entre las cosas que se nos dan muy bien en León está el no darnos cuenta de lo que tenemos». Y también «ser criticones, cuando deberíamos ser sobre todo autocríticos. Es cierto que a la economía leonesa le faltan muchas cosas, pero también es cierto que tiene muchas disponibles. Lo primero que tenemos que hacer es autocrítica, pensar qué es lo que nosotros hacemos por León». Abril destacó que el principal valor añadido de la provincia «es precisamente el carácter de sus gentes. Me quedo con la definición de cazurro de ‘el que no cesa’, aunque Ricardo Chao ya ha señalado que no es así. Pero prefiero pensar que efectivamente estamos empecinados en luchar por lo nuestro».

Se refirió también a la educación, «que es lo que se necesita para evolucionar, y en León es excelente. Criticamos mucho a nuestra Universidad, pero ¿cuánto la aprovechamos? Porque hay cursos, seminarios, jornadas,... Vendrían muy bien a los empresarios, pero ¿cuántos los han buscado?».

El presidente de AJE repasó también las muchas instituciones y organismos que prestan servicios de ayuda y asesoramiento a los emprendedores, y repasó algunos casos de éxito a nivel nacional e internacional de empresarios que se han empeñado en desarrollar su actividad desde León. Respecto al entorno más cercano, resaltó que «tener un mercado limitado nos ayuda a innovar y a evolucionar, no es negativo, es positivo».