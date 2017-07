La elección de delegados ahonda el cisma del PSOE

maría j. muñiz | león

La elección de delegados al congreso autonómico del PSOE que se celebra en Zamora el próximo fin de semana puso ayer en evidencia las diferencias internas entre los socialistas leoneses, a pesar de que se presentó una única lista, que fue aprobada con el 61,6% de los votos a favor de los representantes de las agrupaciones que asistieron al congresillo en el Ayuntamiento de Valdefresno. Finalmente entre los 70 delegados leoneses hay 37 ‘sanchistas’, 28 ‘susanistas’ y 5 partidarios de Patxi López.

A cita acudieron sólo 86 de los 118 militantes que debían haber votado la lista, algo que Joaquín Llamas, alcalde de Villarejo de Órbigo, que encabeza los delegados en el congreso para la reelección de Luis Tudanca y fue el encargado de consensuar la representación leonesa, achaca a la «relajación» de los compañeros al saber que la lista va a salir aprobada.

Llamas señaló al finalizar el encuentro que el congreso fue «satisfactorio, y prácticamente todos han estado representados». Quiso «poner en valor la colaboración para elaborar una única lista, aunque es difícil incluir a todo el mundo, lo que crea ciertos desencantos»; pero destacó que se ha mostrado la «voluntad de remar en una misma dirección para superar la divisón».

El secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, destacó la ausencia en la lista de las direcciones de seis de las ocho agrupaciones más grandes de la provincia, «algo inaudito en la historia del PSL»; y lamentó que «no se haya hecho un esfuerzo mayor por integrar. En política hay que saber perder, pero más importante es saber ganar. Todo líder tiene que saber integrar y ceder. Si no, no es un líder». Concluyó criticando que «este nuevo PSOE genera más rechazos que apoyos». Considera que un apoyo del 45% de los convocados al congresillo es un dato «históricamente bajo, que refleja la situación del partido».

sensibilidades

Por su parte el secretario de la Agrupación Leonesa, José Antonio Diez, valoró que se haya presentado una lista de consenso en la que «el objetivo es que estén representadas la mayor parte de las sensibilidades de la provincia»; aunque reconoció que «ha quedado en evidencia que hay quien ha entendido que su representación no era la adecuada». Diez reclamó «prudencia, porque queda mucho trabajo por hacer, y hay una intención clara de mejorar, sumar y aunar»; y destacó que el respaldo es «mayoritario, aunque debería haber sido más contundente». Ante la «falta de sintonía» en el partido, reclamó «mucha generosidad por parte de quienes han ganado el congreso federal».

Ibán García del Blanco, que acudió como representante de la Ejecutiva Federal y trasladó a los militantes un saludo de Pedro Sánchez, restó importancia a no aparecer como número 1 de la lista, como se había especulado; y calificó el congresillo como «un encuentro de fondo democrático». Aunque reconoció que «en los últimos años todos los procesos internos del PSL muestran división, eso no es una novedad»; insistió en que la elección de Sánchez «abre un tiempo nuevo en el partido, y todos han entendido que el modelo que defiende Sánchez tiene que ser unánimemente apoyado». Respecto a la división de la familia socialista, indicó que «un mar embravecido no se convierte en un mar en calma de un día para otro. Será progresivo».