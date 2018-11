El empresario del año de la Fele lanza una encendida defensa del noroeste

miguel ángel zamora | león

Alfredo Martínez Cuervo, presidente del Grupo Resnova y Empresario del año 2018 por la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) defendió el valor del cuadrante noroeste y del corredor : «Soy un empresario multinacional, pero León mira a Galicia y a Asturias y es el epicentro del cuadrante noroeste».

Martínez Cuervo fue galardonado anoche en un acto que se celebró en el Auditorio Ciudad de León, con presencia de las principales autoridades civiles, militares y académicas. La gala, presentada por Lara Gandarillas y Canco Rodríguez, sirvió para premiar también a Luna Seguridad, Obras y Contratas Oly, Ordoño Digital, Montajes Loyola, El Techa, Calplas, Bierzo Natura y Asociación de Jóvenes Empresarios como destacados en cada una de sus modalidades.

«Voy a decir cuatro cosas que no son normales, como mi vida», advirtió el galardonado en su discurso, en el que repasó su trayectoria antes de analizar el panorama. «Es muy importante atender a las nuevas generaciones y encontrar gente joven preparada para currar desde jóvenes. La falta de formación en España es evidente y en el cuadrante noroeste también».

Yerno de Victorino Alonso padre, fue empresario minero durante diez años. «Se construyeron muchas térmicas y vendimos mucho carbón. Hoy se cierran todas. Yo ya vi que el carbón no iba a tener futuro y hay que admitirlo. No nos hemos reconvertido y eso hay que reconocerlo», aseguró.

DE DIEZ A SETECIENTOS

«Yo empecé con 10 trabajadores y llegué a 700. Compré Altos Hornos de Vizcaya y el economista jefe me decía que no teníamos suficiente dinero para pagar lo que quedaba. Yo decía que el riesgo había que medirlo y él me dijo que no sabía lo que era eso. Hay que saber medir el riesgo, porque la vida es un riesgo y hay que asumirlo». La relación entre la universidad y la empresa debe fortalecerse más en España: «En otros países no sucede. Yo hice un máster de los de antes, de los que valían porque los de ahora no se sabe para qué sirven. Y tengo claro que hace falta gente joven que quiera demostrar y crecer», explicó el empresario nacido en Cudillero.

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, clausuró el acto con una intervención en la que destacó «las luces y sombras» de la provincia de León. «Hay buenos datos de la perspectiva económica y no hace falta complacencia. Castilla y León sigue creciendo, el PIB ha aumentado un 3,4% en el último trimestre y León lo hace al 2,9%. El sector industrial agroalimentario de León es básico, como el biotecnológico, el farmacéutico, el de las tecnologías y el turístico. La internacionalización es importante, exportamos 10.200 millones de euros en la Comunidad, 1.270 en León que aumentó un 25% su cifra en este campo».

La tasa de paro es del 10,10% «la segunda menor de Castilla y León, que está en un 11,30% y en un 14.30% en el país. Yo vine en 2016 y hablábamos del 17% de paro. Son buenos datos aunque hay 3.281 razones para trabajar, que son los nuevos parados. Crecen los contratos un 6,4% y el dinamismo se refleja en 1.700 proyectos de la lanzadera financiera de la Junta, 1.400 procedentes de León con 360 millones de inversión del gobierno de la autonomía y 650 millones de inversión inducida».

En las sombras colocó el cierre de Compostilla y la deslocalización de Vestas «pero la actitud no debe de ser de conformismo ni de culpar a terceros, sino de trabajar. La quinta parte de los mil millones de inversión de la Junta en Fomento vienen a León, y hay nueve provincias y de la inversión que se hace en León, el 50% la pone la Junta».