Encuentran en León una trampa en la que resultó herido un ciclista

Un cicloturista leonés resultó herido de cierta consideración recientemente como consecuencia de un accidente que se produjo en las inmediaciones de Canaleja de Torío, cuando su rueda delantera reventó contra un pincho de madera colocado a propósito en el camino que habitualmente utilizan los deportistas en esta zona del alfoz.

Es la segunda vez que se produce un suceso de estas características, después de que hace dos años, en una prueba de competición de motocicletas, ocho participantes quedaran fuera de carrera tras pasar por una zona en la que unas varas de metal enterradas fueron acabando con sus aspiraciones en la prueba y con serio peligro para su integridad. A tenor de los participantes en la competición, no se trató de un episodio aislado sino que fue una actuación deliberada.

El ciclista afectado por el suceso comentó a este periódico las circunstancias de su episodio: «Iba bajando por un sendero de Canaleja y de repente me reventó la rueda. Casi me mato. Miré a ver qué había podido producir ese reventón y para mi asombro me encontré una vara de metal con punta que sobresalía de la tierra casi 10 centímetros. Lo peligroso no es que te puedas producir el reventón sino que te caigas y te puedas clavar la vara de metal que está enterrada. Eso es peor».

NO ES UN CASO AISLADO

A criterio del denunciante, que aseguró que acudiría a la Guardia Civil para poner en su conocimiento los hechos, "el problema es que el deporte de la bicicleta de montaña es muy popular en toda la provincia y este tipo de incidencias no son un hecho aislado. Se trata de un sendero muy transitado por los ciclistas de la zona".

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya habían encontrado artilugios de estas características en comunidades limítrofes con la provincia de León, pero hasta ahora nunca se habían producido episodios tan reiterados como estos en la zona de la capital leonesa. Se trata de un asunto que se encuentra bajo investigación.