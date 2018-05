Entran en funcionamiento las cámaras de vigilancia del casco histórico

Las cámaras de vigilancia instaladas para controlar el acceso al casco histórico de la capital ya se encuentran en funcionamiento, según ha informado hoy la Concejalía de Seguridad y Movilidad.



El sistema de control que se ha puesto en marcha y sustituye a los bolardos —que se mantendrán bajados y sólo se usarán de forma preventiva y por seguridad en grandes concentraciones y fiestas— leerá las matrículas y multará a los vehículos que se cuelen sin estar registrados como residentes, taxis, servicios de emergencia o autorizados. No habrá opción de alegar que el paso estaba franco, pero sí que se ajustará la vigilancia para dar flexibilidad a dos de los colectivos que, sin ser vecinos, más usan esta zona restringida: a los repartidores y a los padres de los colegios ubicados en el entorno.



A los repartidores se les permitirá la entrada desde las 6 de la mañana hasta las 11 horas y contarán con un margen de cortesía de 30 minutos. Si abandonan el área vigilada después de las 11.30 se les multará. A los padres de los colegios del entorno, se les permite continuar con la entrada, pero sólo podrán hacerlo con un margen de 10 minutos antes del inicio escolar y deberán salir 10 después de que haya sonado el timbre, si no quieren ser sancionados con 90 euros.



Los vehículos de empresas que tengan que entrar para prestar un servicio tendrán que justificar la eventualidad para no ser multadas.