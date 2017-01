Eras Norte recurre a la vigilancia privada para frenar la ola de asaltos a viviendas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Esta inseguridad ciudadana está invadiendo últimamente la ciudad, por ejemplo, hace días se han denunciado actos delictivos por la zona de La Chantría, etc. Nuestros policías y guardias municipales parece que tienen "horario de comercio". Cuando se producen estos hechos en en las horas nocturnas, pero claro, todos estamos durmiendo ya que no se ve casi ningún agente público. En las urbanizaciones no ocurre igual que en la ciudad, son RECINTOS PRIVADOS Y CERRADOS y, lógicamente, creo, la seguridad debe ser privada, lo cual tiene que ir también acompañado por algún que otro control de la guardia municipal. En fin, que hay que recurrir la autodefensa, como en muchos países hispanoamericanos.