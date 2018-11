La escasez de arneses en el Hospital impide levantar a los encamados

No hay arneses ni chalecos suficientes para acoplar a las grúas que facilitan la movilidad de los pacientes que están encamados en el hospital Monte San Isidro. Algunos pacientes con escasa movilidad se ven obligados a permanecer todo el día en la cama, en contra del criterio médico, porque los auxiliares de enfermería no disponen del material técnico suficiente para trasladar a los enfermos desde la cama al sillón de la habitación en la que están hospitalizados.

Fuentes sanitarias consultadas por este periódico critican el déficit de material necesario en un hospital especializado en el cuidado de las personas mayores.

Al parecer, el protocolo del Hospital establece que cada paciente tenga su propio arnés mientras dure el ingreso y que no pueda ser utilizado por otro enfermo hasta que no esté lavado y desinfectado, razón por la que los chalecos y arneses no llegan para todos los hospitalizados con escasa movilidad. El déficit obliga a los auxiliares de enfermería a peregrinar por todas las plantas del Monte San Isidro a la ‘caza’ de un arnés o chaleco que facilite el trabajo para los cambios posturales de los pacientes encamados. «No hay para todos», aseguran. «Las familias se quejan y nosotros tenemos que dar la cara».

El médico es el que recomienda los cambios posturales de los pacientes para evitar complicaciones en el sistema circulatorio.