La Escuela de Idiomas dará el C2 para lanzar el bilingüismo y la empleabilidad

A. Calvo | León

La Escuela de Idiomas de León aprovechará el cambio de normativa para solicitar el nivel C2 en las lenguas que imparte, hasta ahora sólo se llega hasta el C1, tal y como concreta su director, José Alfredo Fernández, quien inicide en que uno de los motivos, establecido por las directrices europeas, es que la Consejería de Educación exigirá a los docentes que impartan clases en centros bilingües (en Primaria o Secundaria) un nivel mínimo de C1, subiendo del requisito actual que se quedaba en un B2. «Se trata de mejorar la enseñanza del bilingüe», asegura el máximo responsable del centro además de que ampliar la oferta de idiomas llegando al máximo nivel también «facilitará la movilidad laboral para llegar al nivel europeo y conseguir que el español general domine otras lenguas».

Los principales cambios que traerá consigo a las escuelas de idiomas el nuevo real decreto lanzado por el Gobierno y que afectará a todos los centros del país, hace referencia no sólo a la posibilidad de impartir hasta el nivel máximo, si no también a la organización de los niveles y a la metodología. «Habrá un enfoque más práctico en todos los niveles y permitirá adaptar la enseñanza a las necesidades reales», concreta Fernández. Se trata, fundamentalmente, «de enseñar las lenguas en uso, no a la manera tradicional como se estaba haciendo hasta ahora», concluye el responsable del centro de la capital leonesa.

A partir de ahora, los currículos para aprender idiomas estarán organizados en base a «tareas», como explica José Alfredo Fernández, que añade que incluirán una nueva «destreza comunicativa, la de mediación, en la que los alumnos deberán ser capaces de mediar en actos de comunicación, como traducir o explicar un producto». Esa nueva destreza se suma a las ya conocidas de compresión oral y escrita y producción oral y escrita. Todo ello, acompañado de enseñanzas más prácticas que llevarán a un mayor dominio del repertorio lingüístico. Todos estos cambios obligarán a adaptar los currículos de cada uno de los idiomas.

Un curso más

Tras los niveles básicos (A1 y A2), el primer cambio llegará en el intermedio. El B1 se mantendrá con un curso, pero el B2 se desglosará en dos, ampliación que será efectiva dentro de dos cursos. En los niveles avanzados, el C1 y el C2 se mantienen los tres curso, uno para el primer certificado y dos para el segundo. Cada uno de los cursos tendrá una duración de 120 horas y estos cambios podrán ser efectivos, tal y como ha concretado la Consejería de Educación, a partir del curso 2019/2020.

La ampliación de los niveles al máximo certificado ayudará a dar estabilidad a la plantilla de la escuela de idiomas de la capital leonesa «y fortalece su oferta», como asegura el responsable del centro, quien incide que dará facilidades a todos aquellos que quieran seguir formándose.

La Escuela de Idiomas de León ofrece actualmente clases de Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués, además de Español para extranjeros.