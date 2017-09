Espectacular identificación de la Policía en el paseo de Papalaguinda a transeúntes

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Señor ricardoarias, lo que ha dicho ese señor es totalmente cierto. Dejen ya el Franquismo, cuando algo no les gusta. No ofende el que quiere sino el que puede. Es esta ciudad la policia brilla por su ausencia, en papalaguinda todos los días hay jaleo. Todo el día bebiendo y llegadas las 19:00 no hay quien paseé por donde la cancha de papalaguinda y le aseguro que más de la mitad son extranjeros. La policía en León hace años está desaparecida y solo acuden si se les llama. El señor alcalde sabrá porque.