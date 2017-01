Europa ralentiza el despliegue del ERTMS del AVE

l. urdiales | león

La Comisión Europea acaba de aprobar un plan que resta presión y da holgura al proyecto de despliegue del ERTMS, siglas del célebre sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario. Tendencia por la actualidad que está pendiente de aportar al desarrollo y funcionalidad de la línea del AVE que conecta León con Madrid, el European Rail Traffic Management System es una de las cuestiones técnicas pendientes en la traza del tren que permitirá desplazamientos entre la ciudad leonesa y la capital de España a 350 kilómetros por hora. Aunque los responsables de la estructura ferroviaria habían fijado el 2016 como fecha definitiva para la instalación del dispositivo de seguridad que garantiza la interoperabilidad de las redes por crear un único estándar a nivel mundial, no se ha llevado adelante después de la fecha límite. Europa aligera desde ahora los plazos previstos en este objetivo con el fin de garantizar que la mitad de la red ferroviaria estratégica europea esté equipada con este sistema antes de que acabe el año 2023.

El ERTMS se aplica sobre diferentes estadios de medida, según la seguridad; del que está aún pendiente León atiende al nivel 2 de este catálogo, y permitiría una frecuencia de paso de un tren cada 2 minutos y medio a 350 kilómetros por hora gracias a la información continua y a los cantones virtuales. En España opera en el tramo de alta velocidad de Madrid-Lleida, variante de Perales y Albacete-Alicante) permite aumentar la velocidad hasta esos 350 kilómetros a través de una información que se refiere a varios cantones. Además, la supervisión y comunicación es continua entre el RBC (Radio Block Center o Centro de Bloqueo por Radio), las balizas y el tren gracias al GSM-R. En este nivel 2 no es necesario instalar señales laterales (el cantonamiento sigue siendo fijo gracias a las pantallas virtuales), pero sí las balizas y los circuitos de vía.

El plan de despliegue que atenúa ahora el nuevo calendario se había aprobado en el año 2009 incluía seis corredores estratégicos, que venían a representar el volumen más alto de tráficos de mercancías y debían de estar ejecutados en 2015, unos, y otros en 2020. «Una parte relevante de estos corredores ya debería de estar hoy en servicios; lo lamentable es que no es el caso», expuso el ejecutivo de la Unión Europea como motivo para aprobar el nuevo plan. Y reconoce de forma explicita que muchos de los estados (no especifica cuáles) no estaban en condiciones de cumplir los plazos estrictos que se impusieron en 2009 para acometer el despliegue del sistema de seguridad ERTMS. «Algo que parecía patente ya desde hace tres años, debido a la falta de financiación, el número limitado de expertos y personal cualificado disponibles, gestores de proyectos, ingenieros y conductores con conocimientos necesarios para llevar adelante la expansión de la patente de seguridad sobre raíles que fomenta Europea. Y cita de forma textual «problemas técnicos en la fase de implementación y la falta de confianza en la seguridad del ERTMS». El avance del equivalente al nivel 2 conlleva desarrollar hasta 20.000 kilómetros de prueba, en vacío, para homologar su eficacia.

La Unión Europea entiende necesario promover un plan realista de despliegue a nivel europeo, y la obligación de concordar las nuevas fechas con la propuesta del año 2014 de incrementar hasta nueve el número de corredores prioritarios que iban a disponer de las mejoras, y que deben estar al completo en el año 2030. Siete años de cadencia sobre el límite previo que ya añadía urgencias al desarrollo del plan en varios de los tramos pendientes de las mejoras. No obstante, en 2022 habrá una revisión sobre fechas para el despliegue más allá del 2023.