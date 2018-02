El exalcalde de León asegura en su declaración que tiene la cabeza "muy alta"

A su salida del juzgado de instrucción número 5 de León, donde ha prestado declaración como investigado por un supuesto delito de administración desleal, Fernández ha explicado que lleva nueve años aguantando este chaparrón", y ha resaltado su labor en su etapa como alcalde. "No tuve ningún problema en el Ayuntamiento cuando fui alcalde", ha destacado Fernández, que ha anunciado que dará una rueda de presa "cuando se solucione este trámite". Además, ha añadido que ha decidido contestar a las preguntas de las partes porque las cosas están claras y ha considerado que era la mejor manera de proceder. Frente a la decisión de Fernández de declarar, el resto de exconsejeros de Caja España investigados por la supuesta comisión de un delito de administración desleal se han acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia en el juzgado número 5 de León, que instruye la causa.

Ocho de los catorce exconsejeros de Caja España investigados en esta causa estaban citados hoy como investigados por la supuesta concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas.

IU está personada como acusación particular en la causa y la letrada que representa a la coalición, Ana Peñalosa, ha manifestado a su llegada al Juzgado que confía en que los exconsejeros que están siendo investigados por supuesta administración desleal sean finalmente juzgados "porque todo apunta que hay indicio de delito". Los exconsejeros están siendo investigados en esta causa por participar en la reunión de febrero de 2009 del consejo de administración de Caja España en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los setenta millones de euros. Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo por lo que se investiga si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción.