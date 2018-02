Los exconsejeros socialistas señalan que refinanciaron al sector inmobiliario para mantener el sistema y el empleo

Los ex consejeros socialistas de Caja España que a lo largo del día de hoy están prestando declaración ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de León por la refinanciación en 2009 de los créditos del constructor y presidente de la entidad Santos Llamas están respondiendo a las preguntas tanto de las defensas como de las acusaciones. El catedrático de Economía de la Universidad de Valladolid Zenón Jiménez Ridruejo ha sido el primero en comparecer ante el juez, durante más de dos horas. Rechazó que la actuación del Consejo de Administración de la caja con sede en León pueda calificarse de desleal, ya que asegura que él estudiaba a fondo los expedientes; y defendió que la decisión tomada era la mejor para la entidad en aquel momento.



El economista señaló que las alternativas en aquella época estaban muy claras: "Si no aprobábamos la novación de los créditos de las empresas inmobiliarias la caja hubiera podido tener pérdidas en 2009, y hubiera entrado en concurso. Eso es un coste mucho más dramático, tanto económica como socialmente". De hecho el sostenimiento de las empresas del sector permitió mantener alrededor de 2.000 empleos de la construcción que de otra manera se hubieran perdido de manera inmediata en el inicio de la recesión económica.



Jiménez Ridruejo ha defendido también la necesidad de que comparezcan los técnicos y directivos de Caja España en aquel momento, para que expliquen por qué defendieron también que la renovación de los créditos inmobiliarios estaba bien fundada. Y no sólo la de Santos Llamas, de quien aseguró que no había sido "santo de mi devoción" y sobre cuyo acceso a la presidencia votó en contra.

Por su parte la política socialista de Palencia Begoña Núñez destacó tras su declaración que tiene "la conciencia muy tranquila porque siempre ha cumplido con la legalidad; y que la operación aprobada por el consejo cumplía todas las exigencias internas y externas de la caja.



La acusación que ejerce IU ha mantenido tras la primera fase de las declaraciones de hoy que queda demostrado que los consejeros no sólo actuaban basándose en las recomendaciones de los técnicos, sino que tenían opiniones propias sobre los asuntos respecto a los que votaban