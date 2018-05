El exdirector de Caja Duero afirma que Santos Llamas era "un cliente más"

yo también fui un "cliente más" de su constructora carriegos, y me timaron con la cochera cuando les compré un piso, siendo mi padre amigo íntimo de la infancia de este señor. Me cobraron la cochera a precio de lujo y no se puede usar esa cochera, no se puede meter el coche. Ahí la tengo parada que no la quiero para nada. Tirar el dinero con esta gente, timan a todo dios, hasta a sus amigos de la infancia. Que le aprovechen esos milloncejos.