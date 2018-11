La exigencia social por Torneros se manifiesta en el León de los balcones

Los verdaderos leoneses, los que de verdad aman a su tierra y quieren que su provincia no desaparezca para siempre, no ponen en sus ventanas las banderas de España. España siempre se ha comportado con León, no como una madre sino como una madrastra. Lo de madre lo aplicacan a Bugos, a Valladolid, etc. Lo que tienen que poner en sus ventanas son reclamaciones come esta de Torneros... O por su Autonomía... Para que León deje de ser la provincia más pobre de España.