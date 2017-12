La expareja de Sara Calleja no acude al juicio porque quiere ingresar en un hospital psiquiátrico

El juicio contra C.C., el individuo belga investigado por la Policía por inducir al suicidio de la leonesa Sara Calleja quedó suspendido este mediodía después de que el sospechoso declarase su intención de ingresar en un hospital psiquiátrico.

La defensa del procesado alegó que el juicio de hoy, por amenazas y coacciones, no procedía por ser cosa juzgada. Además incorporó un informe médico que supuestamente demuestra que no estaba en condiciones de declarar hoy.

La magistrada de Penal 2 ha tomado la determinación de suspender la vista hasta nueva fecha. En sala se han personado los dos hijos de la fallecida y una familiar directa.

El acusado fue investigado por la Policía Nacional para determinar si fue el supuesto inductor del suicidio en Ibiza de la joven leonesa. Él alega que no tuvo nada que ver en los hechos que se le imputan en León, que son paralelos a otra causa abierta en el Juzgado de Violencia de Género de Ibiza, donde el Ministerio Público pide para él siete años de prisión, sospechoso de haber cometido supuestamente los delitos de maltrato psíquico habitual, continuado de coacciones y continuado de quebrantamiento de condena.

Su defensa niega la versión de los hechos que presenta la Fiscalía en León y exige su libre absolución, al entender que no es el responsable de ninguno de los cargos que se le imputan.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público en León, el sospechoso envió presuntamente a la víctima mensajes amenazadores. «El mundo da vueltas y tiene esquinas. Cuídate, jamás olvidaré esto, me has desgraciado la vida. No respetas nada, ¿estás en la maldad? Acuérdate de que tarde o temprano pagarás tu cuenta. Soy tu Christian, que te ama, te amo y te amaré y te lo demostraré con mi vida. Puedo aparecer en cualquier lugar y momento porque jamás dejaré de amarte, jamás te olvidaré, jamás desaparecerás vayas donde vayas, estés donde estés. Siempre te encontraré. Para mí León está a la vuelta, cerquita. Sé que voy a caer y te encontraré para que me devuelvas todo lo robado de mi existencia. Te odio. Te pido paz, amistad y acabar de todo esto, nunca me rendiré hasta que no hables. O me muero o me meten al talego, ¿está claro?».