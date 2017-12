Expertos aconsejan a León que cambie el motor de su economía por el conocimiento

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vale que es un artículo sobre un informe me imagino que bastante extenso, pero no veo ni una idea, ni una propuesta para solucionar el problema. Para decir lo que esta mal no hacia falta un libro, ni una comisión ni gastar un duro de dinero público para ello.