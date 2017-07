Expertos y pymes participarán en León en el I Seminario Europeo de Ciberseguridad

Las ciudades de Astorga y León acogerán el I Seminario Europeo de Ciberseguridad los próximos 14 y 15 de Julio con la participación de doscientos expertos nacionales y europeos y empresarios.



El vicepresidente de SESCA (Self Employed and Small Companies Association), Pablo Roberto Herrero, ha presentado esta mañana el seminario en la sede del Círculo Empresarial Leonés (CEL) acompañado por el concejal del Ayuntamiento de León Agustín Rajoy y el vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón.



El seminario esta organizado por SESCA en colaboración con el CEL y los ayuntamientos de León y Astorga y está especialmente dirigido a pequeñas y medianas empresas con el objetivo de informar sobre las principales amenazas y ciberataques en la red.



Según Herrero, el seminario tratará la "Ley de Protección de Datos, el hacking y ayudará a las empresas a reducir riesgos y responsabilidades asociadas, centrando el debate en la ciberseguridad en la nube, o el Internet de las cosas, los ataques a móviles, entre otros aspectos clave".



Asimismo, tratará especialmente cómo las pymes pueden proteger sus datos y los de sus clientes; a qué amenazas se enfrentan; cómo puede afectar un ciberataque a la cuenta de resultados y a qué recursos o financiación pública pueden recurrir.



Herrero ha destacado que el Primer Seminario Europeo de Ciberseguridad contará con prestigiosos expertos y se dividirá en dos partes.



En la primera jornada, que tendrá lugar el viernes 14 de julio, se hablará sobre la ciberseguridad en su contexto actual y novedades legislativas, así como los tipos de amenazas y ciberataques a los que están expuestos las pymes e instituciones.



Especial relevancia tienen las ponencias "Restricciones en la protección y circulación de datos", a cargo de Martina Ferracane, del European Centre For International Political Economy (ECIPE), así como la que pronunciará el exjefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, Narciso Ortega.

La nueva normativa europea sobre ciberseguridad, demostraciones en directo sobre el voto en interntet o la ciberseguridad en los bancos serán otras de las ponencias destacadas del sábado.



Herrero ha explicado que las jornadas tendrán lugar en Astorga, donde se celebrarán las ponencias por la mañana, y las tardes, cuando los participantes se trasladarán a León para conocer el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y realizar visitas turísticas a la ciudad.



Asimismo, ha destacado la importancia de que un evento de estas características se celebre en León, ya que para acoger el mismo aspiraban ciudades como Roma y París.



En este sentido, tanto Agustín Rajoy como Francisco Castañón han incidido en la importancia de que León sea la sede de este tipo de eventos gracias en parte al INCIBE, que ha puesto a León en el "mapa de la ciberseguridad a nivel mundial".