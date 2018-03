Facebook también trafica con tus datos

“Que se haya filtrado esta información supone un después y no un antes porque esto se lleva haciendo mucho tiempo y es un tema conocido, aunque hasta que no salta en medios internacionales, y con un actor de renombre como Trump, a nadie le importa realmente una mierda que esto pase. Y es algo que se habla en público sin tapujos”. El ciberanalista leonés JorgeSoydelBierzo, habla sin pelos en la lengua acerca de los peligros que entraña una red social que, según asegura, los ciudadanos desconocen.

Facebook ha sufrido una de las mayores caídas en la bolsa registradas por las tecnológicas después de que esta semana se desvelara la filtración de datos de más de 50 millones de usuarios. “El único problema que veo para los ciudadanos es que algo que se supone que solo debería estar haciendo Facebook, traficar con los datos de sus usuarios para convertirlos en mucho dinero gracias a la micro segmentación y la publicidad, ahora se sabe que también estaba siendo realizado por terceros, con los mismos fines pero para vender un producto diferente, un candidato político en lugar de una marca de cerveza o unas vacaciones en un crucero”, explica el ciberanalista, que advierte asimismo de la implicación de la empresa británico-estadounidense Cambridge Analytica, acusada de haber capturado sin consentimiento toda esa información con el fin de elaborar un programa que hace posible predecir la votación de los electores. Esa información fue utilizada en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Cambridge Analytica fue la empresa encargada de llevar la estrategia digital de la campaña del mandatario estadounidense y pudo crear perfiles psicológicos de millones de usuarios de Facebook usando para ello una aplicación de predicción de personalidad descargada por 270.000 personas. Además, también habría accedido a los datos de amigos de los usuarios.

El CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix. ANTONIO COTRIM

Durante la campaña electoral de 2016, Cambridge Analytica recurrió a anuncios 'on line' favorables al millonario neoyorquino "imposibles de rastrear y de atribuir", según han confesado varios de sus ejecutivos durante una grabación con cámara oculta en la que se jactan de su papel para lograr que Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos.

Las conexiones entre CA y el magnate son indiscutibles pero van incluso más allá. El propio Steve Bannon fue quien supervisó la recopilación de datos de los usuarios de Facebook, según denuncia el prestigioso diario 'The Washington Post'. No obstante, el exjefe de Estrategia de Trump ha negado que se utilizaran los datos para influir en los votantes ni a favor del presidente. Sin embargo, no ha aclarado para qué los usaron.

Medidas de privacidad

JorgeSoydelBierzo sostiene que las medidas a tomar para evitar que esto pueda ocurrir de nuevo son “una utopía en la sociedad actual”: “Pasaría por darse de baja de Facebook y de todas sus aplicaciones satélite, como WhatsApp e Instagram y dejar de usar cualquier otro servicio Freemium, como Gmail o Twitter”, dice. Sin embargo, el experto asume que algo así tan sólo podría ocurrir si hubiera un cambio de mentalidad global. “La gente debería darse cuenta de que cuando algo es gratis, lo es porque el producto eres tú”, explica, al tiempo que incide en el hecho de que los datos que generamos tienen un gran valor para estas empresas porque viven de la publicidad.

Para evitarlo, Jorge recomienda el uso de otros buscadores que no son capaces de ser rastreados. Es el caso de www.startpage.com, que además está regulado por las leyes europeas sobre privacidad y está alojado en Holanda. Y es que en este país, los ciudadanos han votado recientemente en un referéndum en contra de otorgar más poder a las agencias para controlar el tráfico de datos.

Otra de las recomendaciones del ciberanalista radica en la posibilidad de crearse una cuenta de email en la plataforma https://protonmail.com/es/signup, que permite obtener una cuenta de correo cifrada en reposo a cuyos datos solo el dueño tiene acceso a cambio de cuatro euros al mes. “Y está situada en Suiza, con unas leyes de protección de datos brutales”, subraya. También hay alternativas a las redes sociales convencionales. JorgeSoydelBierzo pone como ejemplo GNU Social https://quitter.se/https://quitter.es, así como decenas de nodos mantenidos por voluntarios. “En lugar de whatsapp, existen aplicaciones como Signal (https://signal.org) recomendada por la Fundación Libertad de Prensa, (https://freedom.press/crowdfunding/signal/), que también funciona mediante donativos a la asociación sin animo de lucro. “Esta aplicación es tan segura que WhatsApp, Google Allo y Skype han adoptado su tecnología de chat y videollamadas seguras, si bien éstas siguen registrando nuestros metadatos, nuestras relaciones con otros usuarios, etc”, avisa. De hecho, el ciberanalista revela que gracias al FBI se descubrió hace un par de años que Signal no almacena ningún dato que sirva de algo de sus usuarios. “Todas estas herramientas tienen una cosa en común: ofrecen privacidad por diseño. El corazón de todas es la privacidad sobre la que han construido los servicios, sin complejos, términos de uso que ocultan oscuras intenciones, tan oscuras como venderte a los maestros de la propaganda”, advierte.

Además, JorgeSoydelBierzo recuerda que si ha pasado antes, puede volver a ocurrir. “Esto lleva ocurriendo desde que Internet dejó de ser una red militar y académica para convertirse en la espina dorsal del capitalismo. El rastro digital que vamos dejando es muy goloso para monetizarlo y sacar un rendimiento económico. Solo hay que mirar a Google, la mayor empresa de publicidad del planeta”, denuncia.