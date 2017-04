Fallo judicial a favor de España Duero en una demanda por cláusula suelo

dl | león

El juzgado de primera instancia número 4 de Móstoles desestimó una demanda contra España Duero que reclamaba a la entidad la devolución de cláusulas suelos; el juez cimenta el fallo contra el demandante al entender que el cliente contaba con «suficiente información sobre los puntos relativos al suelo hipotecario». En el fallo judicial, que condena a los promotores de la demanda a correr con las costas del proceso, subraya que la aplicación en torno a la información resultó «válida y transparente» por parte de la entidad de ahorro.

El fallo cita sentencias anteriores que señalan que en los contratos de adhesión el carácter abusivo no se infiere exclusivamente de la falta de negociación individual, que actúa como condición o presupuesto, sino que es preciso que el contenido de la estipulación cause un detrimento importante en el consumidor; criterio que sigue la sentencia del Tribunal Supremo que distinguiendo las cláusulas redactadas previamente de las abusivas insiste en que es insuficiente que el consumidor no haya podido influir sobre el contenido de la cláusula, sino que para que esta merezca la consideración de abusiva requiere que el consumidor no haya podido eludir su aplicación, que su actitud no haya sido meramente pasiva. El juez remarca que en las condiciones del préstamo hipotecario se recogían los límites de fluctuación que luego se incorporaron a la escritura del inmueble. Que la entidad, matiza el juez, proporcionó al cliente información en base a la claridad de la redacción de la cláusula y a la existencia de una solicitud en la que figuraban los límites máximo y mínimo. Contra la sentencia cabe apelación ante la Audiencia de Madrid.